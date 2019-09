Vremenska prognoza: Kiša, pljuskovi i grmljavina u najavi

U jutarnjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, gdje će biti i intenzivniji.

Poslije podne padavine se očekuju i u ostatku zemlji. Do kraja dana padavine će oslabiti, a mjestimično i prestati.

Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjevernog smjera, a u Hercegovini na momente i pojačana bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

Umjereno do protežno oblačno vrijeme bit će i sutra.

Poslije podne, u centralnim i jugozapadnim područjima sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku do 30 stepeni.

Do posebnih promjena neće doći ni u srijedu, kada govorimo o vremenskim prilikama. Također, umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima kiša se očekuje ponegdje u sjevernim područjima. Tokom dana, kiša, se očekuju i u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima.

Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu i istoku do 30 stepeni, piše “Avaz“.

