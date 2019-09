Milorad Dodik priznao da bi zbog Rusije odbio članstvo BiH u Evropskoj uniji

Dodik je za “Ruski reporter” rekao da je daleko od realnosti mogućnost da BiH uvede sankcije Rusiji, te da bi on odbio članstvo u EU ako bi to bio uslov ulaska u Evropsku uniju.

On je dodao da je ruska pozicija prema BiH principijelna, da Moskva poštuje međunarodno pravo, što Republici Srpskoj daje određenu sigurnost, pošto Zapad stalno krši međunarodno pravo.

“Briga o poštivanju tog prava nam je ogromna pomoć od Rusije. Zahvalan sam Rusiji i za podršku, prije svega, u UN i Vijeću sigurnosti, jer se tako može čuti i naš glas“, rekao je Dodik i zahvalio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu.

Komentarišući ocjene pojedinih američkih instituta da Rusija, navodno, podržava srpski separatizam u BiH i da priprema rat po “ukrajinskom scenariju“, Dodik je naveo da su to besmislice, stereotip koji se koristi za mobilizaciju zapadne publike protiv “zlih Rusa koji samo treba da prođu Balkan i eto ih odmah u Washingtonu“.

On je podsjetio da Rusija uvijek izjavljuje da podržava ustavni poredak BiH i nikada nije učinila ništa da destabilizuje ovu zemlju, niti je preduzimala akcije koje bi se mogle ocijeniti kao udar na ustavni poredak BiH.

Dodik je rekao da ne zavisi od Rusa kako će se razvijati situacija u BiH, nego, nažalost, to više zavisi od Evropljana i Amerikanaca koji su uključeni u proces.

“Ako se neko ovdje miješa, to nisu Rusi. Veoma bih volio kada bi Rusija došla ovdje i bila protivteža zemljama Zapada, ali se to ne dešava. Zapadu ne smeta da stalno kritikuje Rusiju, a pri tome se sami aktivno miješaju u naše unutrašnje stvari, formiraju Oružane snage BiH kao vojsku NATO-a, a ne naroda ove zemlje. Rusija ništa slično ne radi. SAD se miješaju u sistem sigurnosti BiH, a ne Rusi. Tako da je to prosto nevjerovatna laž“, poručio je Dodik.

On je podsjetio da je na jednom sastanku sa glavnokomandujućim NATO-a u Evropi, nakon tvrdnji Željka Komšića o jakom uticaju Rusije u BiH, upitao komandanta NATO-a da li može to da potvrdi, ali da je ovaj prešutio i ništa nije mogao da kaže.

Dodik je ocijenio da evropska perspektiva BiH teoretski može da postoji, ali u realnom životu je daleka i gotovo neostvariva, te podsjetio na probleme u Evropi od Brexita, do migrantske krize, destabilizacije eura, “ukrajinske krize“, zbog čega se ne može očekivati da EU brzo sprovede politiku proširenja.

“I ovdje se osjeća umor. Narod u Republici Srpskoj je već umoran od EU. EU više ne asocira na neku korist, nego na zvanične strukture i njihove pozicije“, rekao je Dodik.

Govoreći o BiH, Dodik je ponovio da je BiH privremena, kao i Dejtonski sporazum, te da je realna perspektiva da se dođe do razlaza “po linijama, koje su opredijeljene Dejtonskim sporazumom“.

“Hrvati i Bošnjaci će se lako razići, jer ne mogu normalno da žive zajedno. Ono što ostaje moglo bi se nazvati Republika Srpska, Herceg-Bosna i Bosna, a između njih bi se mogla organizovati neka vrsta saradnje koja bi garantovala sva civilizacijska dostignuća – slobodno kretanje ljudi i dobara, da nema nikakvih ekscesa, a mi bi bili dobri susjedi“, kaže on, prenosi “Srna”.

