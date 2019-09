Čović optimista: Do petog ipak mandatar?

Naš stav je vrlo jasan, osigurati konstitutivnost, jednakopravnosti i legitimno predstavljanje na svim nivoima vlasti, rekao je danas u Mostaru Dragan Čović, odgovarajući na pitanje o formiranju vlasti u BiH. Prethodno se susreo sa delegacijom Udruge Hrvata BiH, koju je predvodio predsjednik Pavo Zubak.

– Čini mi se da ima puno tema koje nas vežu. Napravljeno je puno projekata koji su nama pomogli, kazao je Čović.

Zubak je naveo da se vidi homogenost i profesionalnost saradnje i rada HNS-a.

– Ono što nas iznenađuje, bez obzira na strpljivost predstavnika HNS-a, je da gotovo godinu dana od

izbora još nismo formirali vlast. Tu nam treba vaša podrška. Kao Udruga Hrvata BiH Prsten iz Hrvatske

dolazimo podržati djelovanje HNS-a. Hrvati BiH nisu sami, naveo je.

Govoreći o formiranju vlasti i potpisanom sporazumu lidera, Čović je naveo da je prokockano 26 dana.

Kako je kazao, u prošloj sedmici je sjedio sa američkim ambasadorom sa kojim je dugo razgovarao, kao i

sa nekim drugim ambasadorima u BiH.

– Pokušali smo prepoznati dinamiku. Moj stav je da odmah treba imenovati mandatara i dati šansu

novom Vijeću ministara. Kroz novo Vijeće ministara možemo vrlo jasno riješiti. Imamo predsjedavajućeg

Vijeća ministara u istoj osobi kao i predsjedavajućeg Zastupničkog doma, dva stuba vlasti, to je

nepomirljivo. Mi smo nešto potpisali. i to je produkt dugog, dugog pregovaračkog procesa, razgovora…

Prije svega to treba realizirati da bi išli u neke druge razgovore, naveo je Čović.

