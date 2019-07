Sutra u BiH pretežno oblačno, mogući pljuskovi sa grmljavinom

Advertisements

Tokom jutra i prijepodneva biće pretežno vedro i sunčano, sa lokalno malom oblačnošću, saopšteno je iz Hidrometerološkog zavoda Republike Srpske, piše “Srna”.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 19 stepeni, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 34 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 sati: Bjelašnica 14 stepeni, Čemerno 23, Kalinovik, Mrakovica i Han Pijesak 24, Gacko 26, Nevesinje 27, Bugojno, Neum i Sarajevo 28, Drinić, Zvornik, Mrkonjić Grad, Gradačac, Livno i Tuzla 29, Bileća, Foča, Šipovo, Bihać, Brčko, Doboj i Sanski Most 30 stepeni Celzijusovih.

U Bijeljini, Višegradu, Novom Gradu, Ribniku, Rudom, Srpcu, Grudama, Trebinju i Zenici izmjeren je 31, a Banjaluci, Mostaru, Širokom Brijegu i Stocu 32 stepena Celzijusova.

Advertisements

loading...

Facebook komentari