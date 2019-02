U BiH danas oblačno, poslije podne susnježica i snijeg

Advertisements

Uslovit će padavine i pad temperature zraka u cijeloj zemlji. U nizinama ispočetka kiša, a u višim područjima snijeg. U drugoj polovini dana usljed opadanja temperature zraka i u nizinama će kiša preći u susnježicu i snijeg i to u zapadnim, centralnim i istočnim područjima.

Prognozirana količina padavina u Bosni se kreće između 15 i 30 litara po metru kvadratnom, u Hercegovini do 60 litara. Očekivana visina novog snijega je od 5 do 15 centimetara, na planinama i do 30 centimetara. Sutra vjetrovito.

Ispočetka jugo, a sa prolaskom fronta vjetar mijenja smjer na sjever. Najtopliji dio dana u jutarnjim satima. Očekivana temperatura zraka većinom između 5 i 10°C. Sa dolaskom padavina temperatura zraka u opadanju.

U Sarajevu oblačno. Sredinom dana se očekuje kiša koja će do poslijepodnevnih sati preći u susnježicu i snijeg. Temperatura zraka prije podne između 6 i 10°C. U drugom dijelu dana temperatura zraka u opadanju, prenosi “Avaz“.

