Upaljen meteoalarm: Evo kakvo nas vrijeme čeka do subote

Upaljeni su i žuti meteoalarmi zbog visokih temperatura, ali i lokalnih pljuskova praćeni grmljavinom: “Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.”

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 11 stepeni, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Drvar, Jajce i Srebrenica 18; Sarajevo 19, Tuzla i Zvornik 20, Bugojno 21, Banja Luka, Bihać, Doboj, Livno, Sanski Most i Zenica 22, Prijedor 23, Bijeljina i Trebinje 25, Gradačac 27, Mostar 28 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu do 37°C.

U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C, na jugu do 38°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37°C, na jugu do 39°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari