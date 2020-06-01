Lokalizovan požar na deponiji Uborak: U toku zasipanje požarišta šljunkom

Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji Uborak stavljen je pod kontrolu, a prema informacijama Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona više ne postoji opasnost od širenja vatre izvan prostora deponije.Na terenu su i dalje angažovani vatrogasci i mehanizacija koji rade na sanaciji požarišta. Trenutno se užareni dijelovi deponije zasipaju šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i mogućnost ponovnog izbijanja požara.

Na lokaciji dežura 11 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila koji nastavljaju pratiti stanje na terenu.Požar je izbio jučer u jutarnjim satima, a zbog visokih temperatura i velike količine otpada brzo se proširio, stvarajući gust dim koji je prekrio dijelove Mostara.

Zbog ozbiljnosti situacije i potencijalnih posljedica po zdravlje stanovništva, Grad Mostar proglasio je vanredno stanje. Građanima je preporučeno da drže zatvorene prozore, izbjegavaju duži boravak na otvorenom te ne koriste vodu iz otvorenih bunara u blizini deponije.Požar je ponovo otvorio pitanje dugogodišnjeg problema deponije Uborak, za koju se godinama najavljuju sanacija i izmještanje. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma zatražen je hitan i pojačan inspekcijski nadzor, uz poziv da se što prije poduzmu mjere za trajno rješavanje ovog problema,piše Avaz

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