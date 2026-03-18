Stigla je prognoza za BiH za naredne dane: Pročitajte kakvo će vrijeme biti za Bajram

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -5; Sarajevo 1; Bugojno 3; Banja Luka, Bihać i Zenica 4; Doboj, Livno i Sanski Most 5; Bijeljina i Trebinje 6; Tuzla 7; Mostar 8°C.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je loša. Pogoršanje praćeno padavinama uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Usljed nižih temperatura i većeg sadržaja vlage u zraku, osjet hladnoće biće izraženiji, što će loše djelovati na hronične bolesnike, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima i astmatičare. Poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i umanjiti aktivnosti.

Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u nizinama sa kišom, a u višim područjima sa snijegom. U drugom dijelu dana prestanak padavina. Vjetar je umjeren i jak istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11°C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom prije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 6°C.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko u poslijepodnevnim satima može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C.

U petak, na prvi dan Ramazanskog bajrama, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko u poslijepodnevnim satima može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C.

U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko u centralnim i istočnim područjima može pasti malo kiše ili malo snijega na vrhovima planina. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini djelomično vedro. U drugoj polovini dana lokalno može pasti malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

