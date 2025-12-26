Ko od 1. januara ode u penziju sa manje od 20 godina staža i 65 godina života neće imati najnižu penziju, već još nižu

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila u parlamentarnu proceduru, piše Faktor.

Izmjene zakona bi trebalo da stupe na snagu 1. januara 2026. godine i donose, između ostalog, nove parametre za povećanje penzija, prema prosječnoj penziji u FBiH i indeksu potrošačkih cijena u omjeru 60:40.

Tu su i izmjene člana 81. koje su mnogi nazvali diskriminatornim, a tiču se izračuna najniže penzije.

Predlagač zakona, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je navelo kako su izmjene i dopune “u skladu s Ustavom Federacije BiH i principom nediskriminacije.”

Prema postojećem Zakonu o PIO-u osobe sa 15 godina staža i 65 godina života imaju najnižu penziju koja sada iznosi 599 KM, a sa izmjenama člana 81. to će se promijeniti. U izmjenama stoji da osobe sa manje od 20 godina staža i 65 godina života ne mogu imati penziju nižu od 60 posto od prosječne penzije iz decembra prethodne godine. Sada je prosječna penzija 651 KM, a 60 posto od toga je 390 KM.

Iako je Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, bio stava da izmjene Zakona o PIO-u ne trebaju ići na Vladu FBiH dok ne prođu Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij Federacije BiH, jer se tiču sadašnjih radnika, odnosno, budućih penzionera, to se nije dogodilo.

Kurtovića smo pitali za komentar, ali nije odgovorio.

Veliki broj građana ove izmjene člana 81. smatra diskriminatornim.

– Udarili su najranjiviju kategoriju stanovništva. Po završetku rata svako ko je radio, to je bilo nacrno jer poslodavci nisu uplaćivali staž i to je trajalo i deset godina. I danas ima onih koji po svaku cijenu izbjegavaju radnicima plaćati staž i ukoliko ste radili od 1996. godine do danas, sa neuplaćivanjem staža možete imati najviše 16 godina staža, umjesto 27 ili 28 godina. I oni će od takvih ljudi načiniti socijalne slučajeve. Nisu se dotakli parlamentaraca koji odu u penziju prime otpremninu 20 hiljada KM i nastave raditi. Oni im nisu sporni. Osim toga, šta je sa ljudima koji su uplaćivali 13 ili 14 godina staža, a ne mogu penziju. Hoće li im vratiti tolike hiljade KM – samo je jedan od komentara.

Federalni zastupnici Almedin Aliefendić i Admir Čavalić pripremili su amandman na član 81. Zakona o PIO-u.

– Mi smo u našem prijedlogu predložili drugačije procente i najvjerovatnije ćemo kolega Čavalić i ja uložiti amandman koji će se odnositi na ovaj dio, mada ni to nije najbolje rješenje. Vrlo je kompleksno pitanje. Teška je tema. Vlada je morala pokazati dodatni senzibilitet – govori Almedin Aliefendić.

Kaže kako ljudi problematiziraju i linearno povećanje penzija.

– Oni sa velikim penzijama dobiju najviše, a najniže penzije dobiju najmanje, što je diskutabilno – govori Aliefendić.

Razgovarano je i sa Admirom Čavalićem.

– U amandmanu koji ćemo predložiti idemo na podizanje procenata za izračun najnižih penzija za pet do deset posto. Ne može se ova penzija svesti na socijalnu pomoć. Dakle, moraju biti daleko veći iznosi, odnosno, penzija mora biti penzija. Želimo vidjeti da li ima spremnosti u Parlamentu da se izmijeni član 81. – kazao je Čavalić.

Facebook komentari