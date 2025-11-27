Miljacka više neće biti mutna i zelena: Korak bliže čistijoj rijeci, u planu obnova kaskada i riječnog korita

Grad Sarajevo raspisao je konkurentski zahtjev za izradu Glavnog projekta obnove kaskada u koritu rijeke Miljacke, na dionici od brane na Bentbaši do mosta kod RTV doma.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 40.600 KM, a rok za dostavljanje ponuda je 11. novembar 2025. godine do 12:00 sati, prenosi ekapija.com.

Projekat ima za cilj izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju oštećenih kaskada, slapišta, bučnica i obalnih kosina, čime bi se spriječilo dalje propadanje i očuvala funkcionalnost uređenog dijela korita Miljacke.

U okviru projekta “Čista rijeka Miljacka”

Ova aktivnost dio je strateškog projekta “Čista rijeka Miljacka”, koji je Grad Sarajevo pokrenuo na osnovu Odluke Gradskog vijeća s ciljem očuvanja i revitalizacije riječnog toka u vlasništvu Grada.

Uređeni dio korita Miljacke obuhvata 6,76 kilometara toka, a na dionici između Bentbaše i RTV doma evidentirano je 56 kaskada, od kojih su mnoge oštećene usljed dugogodišnjeg djelovanja vode i erozije.

miljacka-zelena-presusila-depo

Zadatak projekta

Glavni projekat treba da obuhvati:

Geodetsko snimanje postojećih oštećenja,

Hidraulički proračun i prijedlog sanacionih rješenja,

Predmjer i predračun radova,

Tehničke nacrte i tehnologiju izvođenja sanacije.

Projektom će se izvršiti procjena stanja svake kaskade pojedinačno, te izraditi prijedlozi sanacije i klasifikacija po stepenu oštećenja i prioritetima obnove. Cilj je da se konstrukcije dovedu u prvobitno stanje, uz eventualna poboljšanja protoka i otpornosti na oštećenja, bez narušavanja prirodnog režima tečenja rijeke.

Tehnički i grafički dio projekta

Dokumentacija će sadržavati tekstualne i grafičke priloge – od hidrauličkih i statičkih proračuna, do situacionih i uzdužnih profila, presjeka, te detalja sanacije zidova, kosina i drugih dijelova korita.

Izvođač je obavezan da prilikom izrade projekta poštuje važeće zakone, pravilnike i tehničke standarde u oblasti vodoprivrede i zaštite okoliša.

Facebook komentari