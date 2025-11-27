Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Stevandića i Viškovića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu koja se vodila protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, bivšeg premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine RS Nenada Stevandića zbog sumnje na napad na ustavni poredak BiH.

Podsjećamo, istraga je pokrenuta u decembru prošle godine, a Tužilaštvo BiH je u martu saopćilo da provodi istražne radnje zbog usvajanja zakona u Narodnoj skupštini RS za koje se tvrdilo da su neustavni i usmjereni na podrivanje državnih institucija.

Podsjetimo, istraga je intenzivirana nakon što je Milorad Dodik u Banjoj Luci potpisao ukaze o proglašenju zakona kojima se zabranjuje djelovanje državnih institucija, uključujući Sud i Tužilaštvo BiH, SIPA-u te VSTV, na teritoriji Republike Srpske.

Inače, Ustavni sud BiH je sve sporne zakone stavio van snage, a potom je i NSRS pod pritiskom SAD-a i sama povukla sve zakone u oktobru.

Povlačenje zakona rezultiralo je ukidanjem sankcija Miloradu Dodiku i njemu bliskim saradnicima.

