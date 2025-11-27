Borjana Krišto o glavnom pregovaraču: Nisam čula da smo promijenili vanjskopolitički kurs

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je konferenciju za medije nakon sjednice na kojoj je usvojen nacrt budžeta, a ponovo odbijena tačka o imenovanju glavnog pregovarača s EU.

Navela je da budžet ostaje u okvirima koji su zadani, a to je 1,57 miliona KM.

– Donijeli smo i određene odluke koje se odnose na isplate naknada za uposlene u institucijama BiH i potpisnicima kolektivnih ugovora zbog kašnjenja budžeta za ovu godinu – rekao je Krišto.

Nakon toga se osvrnula na tačku o imenovanju glavnog pregovarača.

– Žao mi je što ta odluka o kojoj pričamo danima… Naša obaveza je da imenujemo glavnog pregovarača. Žao mi je što je danas politikanstvo došlo među neke naše redove kada je u pitanju EU. Danas sve šta sam čula od kolega Heleza, Konakovića, Hurtića, Forte jeste da se oni ne slažu s prijedlogom da to bude osoba iz SNSD-a jer su to neki koji koče put. Ni od kog nisam čula da smo promijenili vanjskopolitički kurs, to ostaje naša trajna obaveza. Mislim da je odgovornost na nama i da trebamo učiniti sve da dođemo do imenovanja glavnog pregovarača – kazala je.

