Kovačević: Nekako sam vjerovao da nijednom Srbinu nikada neće pasti na pamet da svoju stranku nazove “SS”

U jednom hotelu na Palama danas je zvanično oformljen pokret Sigurna Srpska. Sporazum su potpisali predsjednik PDP-a Draško Stanivuković, Igor Radojičić kao predsjednik Nezavisnog pokreta “Svojim putem – Igor Radojičić” i načelnik Pala Dejan Kojić.

– Ovo je prva ozbiljna politička konsolidacija opozicije u posljednjih dvadeset godina – početak novog vremena i nove energije na političkoj sceni Srpske! Novi pokret postaje nova politička realnost u Republici Srpskoj – rekao je Stanivuković nakon potpisivanja sporazuma.

Inače, potpisivanju sporazuma prisustvovao je veći broj funkcionera svih političkih organizacija i stranaka koje će ga činiti.

Projekat je dočekan na nož i u redovima vlasti ali i dijela opozicije u RS.

Na društvenoj mreži X vrlo provokativan komentar dao je visoki SNSD-ov zvaničnik Radovan Kovačević. On je u prvi plan istakao skraćenicu ovog novog političkog projekta – SS.

– Nekako sam vjerovao da nijednom Srbinu nikada neće pasti na pamet da svoju stranku nazove “SS” – poručio je Kovačević.

On aludira da je skraćenica Stanivukovićevog pokreta identična poznatoj nacističkoj vojnoj formaciji SS, poznatoj po masovnim zločinima širom Evrope, pa i nad Srbima.

