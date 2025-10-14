Investicija vrijedna 4 miliona KM: U blizini Sarajeva počela izgradnja modernog bazenskog kompleksa

Prošle sedmice je potpisan ugovor i započeti su radovi na izgradnji bazena u Istočnom Novom Sarajevu.

Moderni kompleks činiće jedan veliki i dva manja bazena sa dječijim mobilijarom i prateći sadržaji ukupne vrijednosti oko 4 miliona KM.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić rekao je da će ovo biti prvi otvoreni javni bazen u Istočnom Sarajevu koji će služiti svim građanima, te dodao da je rok za izvođenje radova četiri mjeseca, u povoljnim vremenskim uslovima, a po dobijanju upotrebne dozvole nadležnost i upravljanje objektom imaće Sportsko-rekreativni centar “Slavija”.

– Svi vrlo dobro znamo koliko je projekat izgradnje bazena bio predmet opstrukcija, žalbi i raznih pokušaja da se uspori ili zaustavi postupak javne nabavke. Postupak je od početka provođen u skladu sa zakonom, institucije su odradile svoj posao, i ishod je isti kao što bi bio i prije dvije godine, samo što bismo sada već imali bazen, da nisu svim silama opstruisali tu ideju – istakao je načelnik Katić.

Veliki projekt

Izvođač radova je firma “Uniotek” iz Istočnog Sarajeva, koja je u postupku javnih nabavki dostavila najpovoljniju ponudu.

Direktor građevinske firme “Uniotek” Slobodan Sladoje rekao je da je pred njima veliki projekat i da će učiniti sve da ga završe u dogovorenom roku.

– Pred nama je zima, ali uložićemo sve napore kako bi sljedeće godine naši sugrađani mogli da koriste ovaj kompleks – rekao je Sladoje.

