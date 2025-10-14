Policija tvrdi da se automobil Nebojše Vukanovića sam zapalio

Iz Policijske uprave (PU) Trebinje navode da su dobili nalaz vještačenja prema kojem se automobil lidera stranke Za pravdu i red Nebojše Vukanovića sam zapalio.

– Prilikom požara na automobilu narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, prema nalazu vještaka koji je dostavljen Policijskoj upravi Trebinje, utvrđeno je da nisu nađeni tragovi zapaljive tečnosti – saopćeno je iz PU Trebinje.

Kako je rečeno, nalaz je pokazao da je požar počeo ispod kontrolne table automobila te da ga je izazvao spoj.

Požar na Vukanovićevim automobilu izbio je 10. septembra ove godine ispred njegove porodične kuće.

Facebook komentari