Stiže li ljepše vrijeme: Meteorolozi objavili prognozu do kraja sedmice

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas, 8. oktobra, očekuje se promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme.

“Od jugozapada ka istoku povremena slaba kiša, na sjeveru uz sunčane periode. Poslijepodne razvedravanje od sjevera, dok na jugu Krajine i istoku ostaje i dalje uglavnom oblačno. U narednoj noći u Krajini javiće se nova prolazna oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano i dalje vjetrovito uz umjerenu do jaku buru”, navode oni dodajući da će veći dio dana duvati vjetar.

“Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 19 na sjeveru i jugu, u višim predjelima od sedam stepeni”, stoji u prognozi.

Prognoza za četvrtak

“Tokom noći i jutra svježije i malo do umjereno oblačno, oko rijeka i po kotlinama magla. U nastavku jutra, doći će do postepenog naoblačenja, prvo u Krajini, koje će se u nastavku dana širiti dalje ka svim krajevima, te se ponegdje na sjeveroistoku i istoku očekuje i slaba kiša. Uveče pretežno oblačno, ponegdje na istoku uz po koju kap kiše. U Hercegovini nakon vedrog jutra, tokom dana promjenljivo uz smjenu sunca i oblačnih perioda, uveče vedro”, istakli su oni i dodali da će maksimalna temperatura biti od 15 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

Prognoza za petak

U petak ujutro biće promjenljivo oblačno vrijeme, ponegdje uz po koju kap kiše.

“Na jugu vedro. Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana pretežno sunčano i sve toplije. Minimalna temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od dva stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 23, u višim predjelima od 13 stepeni”, stoji u prognozi.

Prognoza za subotu

Promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode očekuje se u subotu.

“Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano. Uveče prolazna oblačnost od sjevera. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 11, u višim predjelima od tri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 20, na jugu 23, u višim predjelima od 13 stepeni”, ističu iz RHMZ.

Prognoza za nedjelju

“U nedjelju uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, na jugu pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha od šest do 10, u višim predjelima od tri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 22, u višim predjelima od 15 stepeni”, navodi se u prognozi RHMZ-a, prenosi Novi.

