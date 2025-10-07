Reis Kavazović potpisao donorsku karticu

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak sastala se s reisul-ulemom Husein-ef. Kavazovićem u Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, javila je MINA.

Donorstvo organa u BiH bila je centralna tema razgovora i podrška ovoj važnoj inicijativi, posebno u kontekstu veće osviješćenosti i edukacije javnosti.

Ministrica Bošnjak predstavila je dosadašnje aktivnosti Ministarstva civilnih poslova BiH, među kojima je obilježavanje Evropskog dana darivanja organa koje će biti održano 14. oktobra u Parlamentarnoj skupštini BiH.

U saopštenju se navodi da je tokom susreta, naglašena važnost saradnje vjerskih institucija u promoviranju donorstva kao humanog i životno važnog čina koji može spasiti mnoge živote širom zemlje, uz poštivanje moralnih načela.

Reisul-ulema Kavazović istaknuo je stav Islamske zajednice u BiH da se, uz ispunjavanje određenih uslova, doniranje organa radi njihove transplantacije tretira kao jedna vrsta dobročinstva.

Na kraju susreta, reisul-ulema Kavazović simbolično je potpisao donorsku karticu, čime je izrazio svoju podršku inicijativi za unapređenje sistema donorstva organa u BiH.

Osim ministrice Bošnjak, sastanku su prisustvovali i pomoćnik za zdravstvo dr. Jurica Arapović, rukovodilac Ureda Davor Bošnjak te Adnan Husić, pomoćnik ministrice za obrazovanje, saopšteno je.

Facebook komentari