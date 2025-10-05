Poslodavci nadomak Sarajeva u potrazi za oko 600 radnika: Ovo su zanimanja koja se najviše traže…

Poslodavci iz sarajevsko-romanijske regije u potrazi su za oko 600 radnika, najviše u ugostiteljstvu i turizmu, jer su hotelijeri sa Jahorine, s obzirom na to da je zimska sezona na pragu, već krenuli u potragu za kuharima, konobarima i ostalim radnicima neophodnim za predstojeće mjesece.

Za predstojeći Sajam zapošljavanja, koji će biti održan 7. oktobra u hotelu “Vučko” na Jahorini, do prekjučer se prijavilo 37 poslodavaca sa područja sarajevsko-romanijske regije, koji nude skoro 600 radnih mjesta.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina istakao je za Glas Srpske da je najveća potražnja za kadrom u oblasti turizma i ugostiteljstva, jer hotelijeri sa Jahorine traže radnike za predstojeću zimsku sezonu.

– Pored njih tu su i Olimpijski centar “Jahorina”, kao i poslodavci iz prerađivačke industrije, trgovine i građevinarstva. Među ponudama ima i poslova na neodređeno vrijeme – rekao je Škipina.

Prilika za direktan kontakt

On je dodao da će kroz direktan susret sa poslodavcima nezaposleni moći da razgovaraju o uslovima rada, visini plate, ali i da na licu mjesta obiđu objekte i upoznaju se sa konkretnim radnim mjestima.

– To je prilika za jedan neposredan kontakt koji odgovara i poslodavcima i onima koji traže posao. Sajmovi su pokazali da upravo ovakav način posredovanja daje najbolje rezultate. Primjera radi, u maju na sajmu u Banjaluci 28 poslodavaca ponudilo je 400 radnih mjesta, a zahvaljujući direktnim razgovorima zaposleno je oko 300 ljudi – naglasio je Škipina.

Da bi nezaposleni sa područja koje pokriva Filijala Istočno Sarajevo mogli lakše da dođu na Jahorinu, u saradnji sa šumskim gazdinstvima i lokalnim zajednicama, obezbijeđen je i besplatan prevoz.

– Spiskovi su pripremljeni u našim biroima, a zaposleni iz Zavoda ići će zajedno sa nezaposlenim licima. Na ovaj način želimo da omogućimo što većem broju ljudi da iskoristi priliku i razgovara sa potencijalnim poslodavcima – rekao je Škipina, dodajući da prijave poslodavaca primaju do kraja ove sedmice.

Upisne politike u fokusu

On je zahvalio lokalnim zajednicama, udruženjima, kao i hotelu “Vučko” i osoblju, koje je, kako kaže, dalo podršku organizaciji sajma te poručio da će Zavod nastaviti sa ovakvom praksom i u narednom periodu.

– U planu je da naredne godine organizujemo veći broj sajmova, tempiranih prema potrebama pojedinih regija. Na primjer u Trebinju je najveća potražnja za radnicima u proljeće, kada veliki broj ljudi odlazi na Jadran, dok u Semberiji najveće potrebe nastaju u sezoni berbe voća i povrća – istakao je Škipina.

Pored zapošljavanja, kako je najavio, na sajmu će biti riječi i o upisnim politikama univerziteta i njihovoj usklađenosti sa potrebama tržišta rada, o čemu će biti organizovani razgovori sa predstavnicima resornih ministarstava i akademske zajednice.

Zamjenik predsjednika i član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma RS “Horeka” Goran Kurtinović istakao je da je situacija kada je riječ o potražnji za radnicima u ugostiteljstvu nešto bolja, s obzirom na to da je sezona na Jadranu završena.

– Ipak, ostaje problem zbog nedostatka kvalitetne radne snage, što dovodi do pada nivoa usluga. Kada je riječ o tome smatramo da bi sada trebalo nešto konkretno preduzeti – rekao je Kurtinović.

Berza rada

Damjan Škipina je istakao da je novi sajt Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pušten u rad, dok je u drugoj fazi planirana izrada berze rada, koja će omogućiti nezaposlenima i poslodavcima da direktno prate ponudu i potražnju na tržištu rada.

– Poslodavci će moći da vide koji nezaposleni sa evidencije odgovaraju njihovim profilima – kazao je Škipina, dodajući da je cilj približavanje nezaposlenih i poslodavaca i ubrzavanje procesa zapošljavanja u vremenu kada poslodavci nemaju mogućnost da lično posjete biro, a planirano je da berza rada bude dostupna već na proljeće.

