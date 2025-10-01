Snijeg stigao u Bosnu i Hercegovinu, gledajte samo kako veje! Zahlađenje već danas, ali se od četvrtka očekuje…

Snijeg je stigao u BiH, a kamere su zabeležile kako veje na Bjelašnici. U BiH se zahlađenje očekuje već danas, ali od četvrtak do subote se očekuje znatan pad temperature, piše espreso.

“Razlog je uticaj ciklona koji se formirao nad Italijom, a većem dijelu Balkana doneće obilnije padavine, ali ne i našim krajevima”, objavljeno je na Facebook stranici BHmeteo.

Međutim, i u BiH su jutros zabilježene padavine, i to sneg koji je počeo da pada na Bjelašnici.

“Veju, veju pahulje, na Bjelašnici počeo da pada prvi snijeg”, navodi se u objavi.

Prema najavama, od srede do subote, uz pretežno oblačno vrijeme, nešto više padavina očekuje se u istočnim i delimično centralnim dijelovima Bosne, gdje se lokalno može skupiti do oko 15 milimetara kiše.

U ostatku zemlje količine će biti do 5 milimetara, dok će veći dio Hercegovine, ali i zapadne i jugozapadne Bosne, verovatno proći gotovo bez padavina.

Na nadmorskim visinama iznad 700 metara očekuju se susnježica i snijeg, a na istoku Bosne snježna granica može se spustiti i na oko 600 metara.

