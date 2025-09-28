BiH

Lagumdžija očitao bukvicu MVP-u Srbije: ‘Ne radi se to tako, sebe drže za eksperte negiranja genocida…’

4.9K  
Objavljeno prije 55 minuta

Rekao je prvo da se zahvaljuje MVP Srbije što mu je uštedio vrijeme da ne mora puno objašnjavati ljudima u UN-u koliko se Srbija uporno i neprimjereno miješa u suverenitet i terotorijalni integritet svojih susjeda

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija reagirao je na saopćenje Minstarstva vanjskih poslova Srbije koje je “izrazilo zabrinutost” zbog njegovih postupaka, a u vezi sa izlaskom delegacije BIH iz sale Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) u petak u New Yorku u tokom govora premijera Izraela Benjamina Netanyahua.

– Pozivamo nadređene ambasadora Lagumdžije da svoje diplomatsko delovanje vrate u okvire bazičnog uzajamnog poštovanja i saradnje u interesu stabilnosti regiona – navelo je, između ostalog, srbijansko ministarstvo u saopćenju.

Lagumdžija je reagirao na njihov istup.

– Ne radi se to tako – “MVP Srbije”! Laž ne prepravlja prošlosti. Još manje pomaże u pravljenju bolje budućnosti. Iskren dijalog, respekt, učenje i razumijevanje je put ka istini i pravdi, pomirenju i zajedničkoj budućnosti! Znate vi bolje od ovoga što radite – “MVP Srbije”! – naveo je Lagumdžija.

Dodao je da se prvo zahvaljuje MVP Srbije što mu je uštedio vrijeme da ne mora puno objašnjavati ljudima u UN-u koliko se Srbija uporno i neprimjereno miješa u suverenitet i terotorijalni integritet svojih susjeda.

– Njihovo saopćenje je odličan primjer pokazne vježbe Srbije u treniranju strogoće na ambasadoru druge suverene države direktnom primjenom Deklaracije svesrpskog sabora koja predstavlja Mapu puta novog pokušaja puzajuće realizacije zločinačkog projekta presudjenog u Hagu – istakao je i dodao:

– Drugo, za razliku od MVP rbije, koji traži od mojih “nadredjenih kolektivnih institucija da se vrate u okvire bazičnog uzajamnog poštovanja i saradnje u interesu stabilizacije cijelog regiona”, ja to isto od njih ne tražim. Prije svega, upornim negiranjem genocida, oni se ovako kontinuirano ponašaju po naputcima svog jednog i kolektivnog (ne)nadležnog.

Zato njemu jednom teško može pomoći stotinu drugih i drugačijih sve dok on sam ne skonta da je zašao duboko u istorijski ćorsokak. Nažalost bojim se da su u pitanju ljudi koji se mogu nekako prerušiti i izaći iz radikala, ali iz njih radikali ne mogu izaći nikako…

Treće, potcrtao je Lagumdžija, da li će bosanskohercegovačka delegacija, u kojoj su i predsjedavajući predsjedništva i ministar vanjskih poslova i ambasador u UN-u i …, ostati u sali

Generalne skupštine UN-a – da sluša tvrdnje kako civili u Gazi sami sebe muče glađu i smrću – ni o tome odluku ne donosi Srbija niti ima pravo da o tome drži pridike bilo kome.

– Pošto oni sebe drže za dokazane “eksperte” negiranja genocida možda nije bilo ni loše što su i na ovaj način upotpunjavali svoje (ne)znanje o toj temi! – zaključio je.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh