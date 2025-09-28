Lagumdžija očitao bukvicu MVP-u Srbije: ‘Ne radi se to tako, sebe drže za eksperte negiranja genocida…’

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija reagirao je na saopćenje Minstarstva vanjskih poslova Srbije koje je “izrazilo zabrinutost” zbog njegovih postupaka, a u vezi sa izlaskom delegacije BIH iz sale Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) u petak u New Yorku u tokom govora premijera Izraela Benjamina Netanyahua.

– Pozivamo nadređene ambasadora Lagumdžije da svoje diplomatsko delovanje vrate u okvire bazičnog uzajamnog poštovanja i saradnje u interesu stabilnosti regiona – navelo je, između ostalog, srbijansko ministarstvo u saopćenju.

Lagumdžija je reagirao na njihov istup.

– Ne radi se to tako – “MVP Srbije”! Laž ne prepravlja prošlosti. Još manje pomaże u pravljenju bolje budućnosti. Iskren dijalog, respekt, učenje i razumijevanje je put ka istini i pravdi, pomirenju i zajedničkoj budućnosti! Znate vi bolje od ovoga što radite – “MVP Srbije”! – naveo je Lagumdžija.

Dodao je da se prvo zahvaljuje MVP Srbije što mu je uštedio vrijeme da ne mora puno objašnjavati ljudima u UN-u koliko se Srbija uporno i neprimjereno miješa u suverenitet i terotorijalni integritet svojih susjeda.

– Njihovo saopćenje je odličan primjer pokazne vježbe Srbije u treniranju strogoće na ambasadoru druge suverene države direktnom primjenom Deklaracije svesrpskog sabora koja predstavlja Mapu puta novog pokušaja puzajuće realizacije zločinačkog projekta presudjenog u Hagu – istakao je i dodao:

– Drugo, za razliku od MVP rbije, koji traži od mojih “nadredjenih kolektivnih institucija da se vrate u okvire bazičnog uzajamnog poštovanja i saradnje u interesu stabilizacije cijelog regiona”, ja to isto od njih ne tražim. Prije svega, upornim negiranjem genocida, oni se ovako kontinuirano ponašaju po naputcima svog jednog i kolektivnog (ne)nadležnog.

Zato njemu jednom teško može pomoći stotinu drugih i drugačijih sve dok on sam ne skonta da je zašao duboko u istorijski ćorsokak. Nažalost bojim se da su u pitanju ljudi koji se mogu nekako prerušiti i izaći iz radikala, ali iz njih radikali ne mogu izaći nikako…

Treće, potcrtao je Lagumdžija, da li će bosanskohercegovačka delegacija, u kojoj su i predsjedavajući predsjedništva i ministar vanjskih poslova i ambasador u UN-u i …, ostati u sali

Generalne skupštine UN-a – da sluša tvrdnje kako civili u Gazi sami sebe muče glađu i smrću – ni o tome odluku ne donosi Srbija niti ima pravo da o tome drži pridike bilo kome.

– Pošto oni sebe drže za dokazane “eksperte” negiranja genocida možda nije bilo ni loše što su i na ovaj način upotpunjavali svoje (ne)znanje o toj temi! – zaključio je.

