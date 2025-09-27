Košarac ‘pobjesnio’ na Lagumdžiju: Islamski fanatik, dopunjava Alijinu radikalnu politiku

– To što Zlatko Lagumdžija pokušava da napadima na srpskog člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović ušićari pokoji politički poen, prvenstveno je potvrda da ne poštuje ustavne nadležnosti zemlje koju navodno predstavlja u UN-u, rekao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Komentarišući izjavu Lagumdžije da je logično da je delegacija Stalne misije BiH pri UN napustila salu tokom izlaganja premijera Izraela Benjamina Netanyahua, Košarac je rekao za Srnu da je Predsjedništvo BiH jedini organ koji, prema Ustavu BiH, definiše vanjsku politiku ove zemlje, i naglasio da “Lagumdžija u UN-u ne predstavlja BiH, već isključivo muslimanske interese”.

– I to nije ništa novo, jer nepoštovanje dejtonske arhitekture i Ustava BiH uvijek dolazi od onih koji, bez obzira na koji bošnjački politički dres nose, promovišu propalu BiH i vlastite ideale islamske države na Balkanu, konstatovao je ljuti Košarac.

On je istakao da “lažni demokrata Lagumdžija bezuspješno pokušava da prikrije notornu činjenicu da je oduvijek politički motivisan islamski fanatik”.

– Oduvijek je bio dopuna radikalnoj politici Alije Izetbegovića, kao ratni potpredsjednik tzv. Vlade RBiH. Socijaldemokratski dres oblačio je isključivo za manifestacione potrebe, nevješto skrivajući svoje stvarne namjere. Vječito vođen potrebom za pozicioniranjem, pokorio se vlastima u FBiH i dozvolio da mu njegovo učenici određuju pravce kretanja. Јedini na kojeg možda može uticati jeste njegov politički sinčić Bećirović. Doduše, i Bećiroviću je vjerovatno drago što “tata Zlatko” djeluje da sigurne distance, kazao je Košarac.

Јedino što sinhronizovano rade i u čemu pronalaze zajednički interes, kaže Košarac za Srnu, “jesu bespredmetni napadi na Republiku Srpsku i njene institucije”.

– Tužno je što taj “trust mozgova” ne može da razumije i prihvati jednostavnu istinu – sve njihove perfidne igrarije ne mogu naštetiti i ugroziti Srpsku. Sasvim suprotno, sve što rade neminovno vodi daljem urušavanju ionako krhke i klimave BiH, poručio je on, prenosi RTRS.

