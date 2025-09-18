Toplotni talas u najavi? Meteorolozi otkrili kakvo nas vrijeme očekuje do nedjelje

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica i Sokolac 2 stepeni, Bugojno 5, Drvar i Srebrenica 6, Livno i Zenica 7, Bihać, Jajce i Sanski Most 8, Prijedor i Tuzla 9, Banja Luka, Sarajevo i Zvornik 10, Bijeljina 11, Gradačac 14, Trebinje 17, Mostar 20 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 953 milibara, za 11 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog, a u Hercegovini na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA: Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja. U unutrašnjosti su, tokom jutarnjih sati, kod osjetljivih osoba moguće blaže poteškoće usljed nešto nižih temperatura i mjestimične pojave magle. Sa odmicanjem dana će otopliti i biće ugodnije. Poželjno je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili.

Objavljena prognoza do nedjelje:

U petak,19.09.2025., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

U subotu, 20.09.2025., u Bosni i Hercegovini sunčano. Tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.

U nedjelju, 21.09.2025., u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari