Sabina Ćudić: ‘U čije ime Bakir Izetbegović jača odnose Bošnjaka i Putinove Rusije?’

Povodom sastanka predsjednika SDA Bakira Izetbegovića s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim reagovala je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sabina Ćudić.

Njenu reakciju prenosimo u cjelosti:

-U čije ime Bakir Izetbegović želi da osnaži odnose između Bošnjaka i Rusije?

Jasno je da se iza kulisa vodi proces dogovaranja postizborne koalicije sa SNSD-om. Međutim, da li taj politički pragmatizam zaista mora biti krunisan dodvoravanjem ambasadi države koja je otvoreno prijetila Bosni i Hercegovini?

Podsjećam da je upravo ambasada Ruske Federacije u BiH:

Osporavala suverenitet i teritorijalni integritet BiH;

Otvoreno prijetila zbog puta BiH ka članstvu u NATO-u;

Konstantno negirala genocid u Srebrenici;

Aktivno radila na destabilizaciji političke situacije kroz podršku separatističkoj retorici u RS-u.

Razumijem da je za gospodina Izetbegovića kampanja već počela, ali kao bivši član Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, trebao bi poštovati vanjskopolitičku poziciju države BiH. A ona je, nedvosmisleno, usklađena sa stavovima Evropske unije kada je riječ o ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, kao i Ministarstvo vanjskih poslova, jasno su potvrdili taj kurs. BiH je kandidat za članstvo u EU, a ne u BRICS. Pa da pitam otvoreno: da li SDA, prema izjavama svojih zvaničnika i ovakvim potezima, sada zvanično okreće leđa EU i svrstava se uz autokratski blok?

Gospodina Izetbegovića i njegovu stranku podsjećam na činjenice:

Preko 70% izvoza BiH ide prema EU (Njemačka, Hrvatska, Austrija, Slovenija…).

Još oko 15% izvoza ide u zemlje regije koje su također na evropskom putu.

Izvoz u Rusiju čini manje od 1% ukupnog izvoza BiH.

Dakle, da li su svjesni da njihovo opredjeljenje ne znači samo politički, već i ekonomski sunovrat Bosne i Hercegovine?

Zato, još jednom pitam: da li je sastanak sa ruskim ambasadorom lični čin Bakira Izetbegovića ili je to novi pravac SDA? Građani BiH zaslužuju jasan odgovor – navela je Ćudić.

