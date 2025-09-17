Ambasada Ruske Federacije u BiH o izjavi Konakovića: Na račun Rusije pokušava skrenuti fokus sa vlastitih problema

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini danas se oglasila saopćenjem u kojem navode da su pročitali javni odgovor ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića u vezi s radom Vijeća ministara BiH, prilikom čega su mu uputili kritike.

– Njegovo spominjanje “crvenog telefona putem kojeg Lavrov daje naloge Banjoj Luci” izazvalo je osmijeh. Generalno, ovo je još jedna rusofobna izjava gospodina Konakovića, koji pokušava na račun Rusije skrenuti fokus sa vlastitih problema – navode u saopćenju.

Poručili su da se Moskva ne miješa u proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

– Po našem mišljenju, razlog stagnacije BiH na putu ka Evropi ne leži u Rusiji, već u stalnim pokušajima određenih krugova u Sarajevu da doslovno unište svoje političke protivnike, da ih uklone s vlasti svim beskrupuloznim sredstvima, uprkos ogromnoj podršci njihovih birača, te da nametnu sankcije svojim vlastitim sugrađanima iz država članica EU – zaključeno je u saopćenju.

