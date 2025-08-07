Jurišić: Dodik snosi ličnu odgovornost za sigurnost Ćamila Durakovića i njegovog sekretara

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Duška Jurišić oglasila se povodom prijetnji koje su putem društvenih mreža upućene potpredsjedniku Republike Srpske Ćamilu Durakoviću i njegovom sekretaru Sudbinu Musiću. Posebno je upozorila na sadržaje koje je objavljivao Aleksandar Knjeginjić, pravosnažno osuđeni ratni zločinac.

U svom reagovanju, Jurišić je istakla da predsjednik RS-a Milorad Dodik snosi ličnu odgovornost za njihovu sigurnost, te upozorila na retoriku koja, kako je navela, opasno podsjeća na onu iz ratnih devedesetih.

Prijeteće poruke

U fokusu su bile prijeteće poruke koje je Knjeginjić – osuđen zbog učešća u ubistvu bošnjačkog bračnog para u Prijedoru 1994. godine – objavio na društvenim mrežama u julu ove godine. Među objavama se nalazila i izuzetno uvredljiva poruka: “Ovako treba posaditi na ćoravo i gubavo kljuse sve današnje balije.”

Ćamil Duraković, Sudbin Musić i Duška Jurišić dali su iskaze u okviru istrage koju su pokrenule nadležne institucije. Jurišić je naglasila da zabrinjava činjenica što je Knjeginjić unaprijed znao da je istraga u toku, što potvrđuje njegova objava od 27. jula 2025. godine. U njoj je naveo: “Ne gajim neprijateljstvo prema Durakoviću i Musiću, ali Srbi ih trebaju čuvati kao kap vode na dlanu, jer dok takvi sjede u institucijama RS-a, Srbi će znati ko im je neprijatelj.”

Jurišić smatra da je govor mržnje koji ne pokazuje ni trunke kajanja za ratne zločine jednako opasan kao i sami zločini, posebno kada dolazi iz javnog prostora i ostaje nekažnjen. Istakla je da se ovdje ne radi samo o ličnoj prijetnji, već o ozbiljnoj prijetnji sistemu vrijednosti i sigurnosti.

Politička odmazda

Posebno je kritikovala institucionalne mjere koje su poduzete protiv Ćamila Durakovića, uključujući oduzimanje prava na korištenje stana u Banja Luci i dodjelu tehnički neispravnog službenog vozila, koje je sama opisala kao: “Ćorava i gubava kljusa.”

Prema njenim riječima, ovi postupci predstavljaju političku odmazdu prema bošnjačkim predstavnicima u institucijama entiteta RS.

– Najveći problem je što je Durakoviću i Musiću nacrtana meta na čelo – poručila je Jurišić, dodajući da su ovakvi potezi povezani s odlukama Centralne izborne komisije BiH.

Naglasila je da se sigurnost potpredsjednika RS-a i njegovog saradnika mora zaštititi, te da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ima obavezu da garantuje njihovu bezbjednost dok se situacija dodatno destabilizuje političkim djelovanjem Milorada Dodika.

Također je pohvalila najnovije odluke pravosudnih institucija, uključujući presudu u korist BHRT-a protiv RTRS-a, tužbu Tanje Topić protiv Dodika, kao i presudu kojom je Dodik osuđen na zatvorsku kaznu i zabranu političkog djelovanja.

– Vrijeme je da i ostali nadležni počnu raditi svoj posao – zaključila je Jurišić.

Podsjetimo, Ćamil Duraković je ranije istakao da mu se sistematski uskraćuju zakonska prava, te da za sve veće političke i sigurnosne napetosti u entitetu RS direktno odgovornim smatra Milorada Dodika.

