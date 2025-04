Cvijanović kritikovala Schmidta, njegove odluke nazvala uzrokom kriza u BiH

U svom obraćanju Cvijanović se osvrnula na rad visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, uputivši niz kritika na račun njegovog rada i odluka tvrdeći da su te odluke uzrok krize u zemlji.

Sastanak je nazvala konstruktivnim, kazavši da su učesnici između ostalog razgovarali o političkim dešavanjima, uz zaključak “da je stanje u BiH, a to je pokazala kriza koja traje već neko vrijeme, apspolutno neodrživo stanje”.

Rekla je i da su sve krize bile rezultat “pogrešnog rada, neustavnog, nedejtonskog djelovanja od strane Christiana Schmidta”.

Iako je ustanovljeno da je Schmidt imenovan u skladu s pravilima od strane Vijeća za implementaciju mira (PIC), Cvijanović je ponovila stav vladajuće koalicijue u RS-u da imenovnje nije “u skladu s onim što je propisao Dejtonski sporazum niti je vršio ono što je naložio Dejtonski sporazum”, a čime je, kako je kazala, ugrozio funkcionisanje BiH.

Zatim se osvrnula na stav predstavnika bošnjačkih političkih stranaka, kazavši da upravo njihovi stavovi u toku ovakvih kriza pokazuju “do koje mjere je BiH potonula i koliko će trebati da se vrati na pravi put – da se drži slova Dejtona i onog što se zove jednakost naroda”.

“Sve to je pokvario Christian Schmidt. Nedopustivo je reagovao unazad nekoliko godina uz razne stvari izdvajamo da je mijenjao Izborni zakon u više navrata čak i na izborni dan, produžio mandat Centralnoj izbornoj komisiji, koja je imala već upitan mandat u tom periodu, mijenjao Krivični zakon da se stvori prostor ili da se natjera pravosuđe da se obračuna s izabranim predsjednikom RS-a i mnoge druge stvari koje spadaju u opus problematičnog, upitnog i nedopustivog rada neizabranog stranca Christiana Schmidta”, kazala je Cvijanović, prenosi Klix.

Smatra da je jedini način nošenja s posljedicama ovog djelovanja da se drži Ustava i da se ponaša u skladu s Ustavom.

Rekla je i kako vanjska politika BiH ne postoji, te da je “smrskana i fragmetirana”, ali da je poseban problem to što je, kako je naglasila, “cijela država debelo privatizovana od bošnjačkih kadrova, ali i od strane Kancelarije visokog predstavnika odnosno Christiana Schmidta”.

“To je stavilo u drugi plan druga pitanja a to su obaveze iz EU puta i svako je mogao primijetiti da na tom planu nema nikakvih dešavanja. Optuživati RS za neuspjeh ne pije vode i svi su toga svjesni, ali nisu hrabri da to kažu. Ne očekujem nikakava pomjeranja na nivou BiH, ali ni da će se tamo napraviti bilo kakvo popravljeno stanje, osim ako se ne vratimo u okvir Ustava i onog što nam je Dejton dao”, rekla je Cvijanović.

Na kraju se dotakla i pitanja Oružanih snaga, kazavši da se sve odluke po pitnaju odbrane mogu donositi samo na osnovu konsenzusa.

“Sve one ludosti koje smo slušali od određenih predtsavnika političkog Sarajeva su neutemeljene, one jesu opasne ako neko prijeti da će angažovati Oružane snage, tako što će kršiti zakon tako što će dvoje glasati za a jedno protiv – to se neće desiti. To sam rekla više puta, i Oružane snage i Srbi koji se tamo nalaze će se ponašati u skladu sa zakonom”, zaključila je.

Facebook komentari