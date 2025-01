Jutros na Bjelašnici minus 3, u Neumu 11°C: Upaljen žuti meteoalarm za dijelove BiH

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni lokalno guste magle. Može izrazito uticati na rutinske aktivnosti na otvorenom. Može izazvati kašnjenje letova i zatvaranje aerodroma, otežane uslove za vožnju i duže vrijeme putovanja”.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica i Drvar -3; Sanski Most -2; Banja Luka, Bihać, Sokolac i Zenica 0; Bugojno 1; Doboj i Jajce 2; Ivan Sedlo, Livno, Sarajevo i Tuzla 4; Široki Brijeg i Zvornik 6; Gradačac, Mostar, Stolac i Trebinje 8; Neum 11°C.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab, prije podne južnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeveroistok. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C. U Sarajevu umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura zraka oko 10°C, prenosi Radiosarajevo.

U subotu, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima lokalno slaba kiša može padati na području Krajine. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 11 do 15°C.

U nedjelju, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana slaba kiša se očekuje na području Hercegovine, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C.

U ponedjeljak, u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Rijetko su moguće veoma slabe padavine u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini se očekuje razvedravanje. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C.

U utorak, u većem dijelu Bosne prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sunčana Hercegovina i jugozapad Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

