Šta Ustav BiH predviđa o pitanju smjene ministara: Ima li Dodik razloga za strah?

Iako su zastupnici Predstavničkom doma Parlamentarne skupštine BiH u četvrtak izglasali smjenu Nebojše Radmanovića s mjesta predsjedavajućeg, a Trojka najavila raskid koalicije sa SNSD-om i rekonstrukciju Vijeća ministara, član V, tačka 4. Ustava Bosne i Hercegovine definira da predsjedavajućeg Vijeća ministara imenuje Predsjedništvo BiH na način da su potrebna dva od tri glasa njegovih članova. Aktuelna predsjedavajuća Borjana Krišto imenovana je glasovima Denisa Bećirovića i Željke Cvijanović, dok je Željko Komšić bio protiv

Oba doma

Nakon toga potrebno je da Predstavnički dom potvrdi predsjedavajućeg. Nije potrebno da ga potvrdi i Dom naroda BiH.

Ipak, nešto je drugačija situacija kada je riječ o smjeni Vijeća ministara i ministara pojedinačno.

Naime, smjenu Vijeća ministara ili ministara pojedinačno moraju potvrditi oba doma PSBiH.

Ako bi se stranke čiji su zastupnici u četvrtak smijenili Nebojšu Radmanovića držale zajedno, aktuelni saziv Vijeća ministara BiH bi teoretski mogao biti smijenjen, pod uslovom da delegati SNSD-a ili HDZ-a ne blokiraju donošenje odluke kroz kvorum. No, obje stranke su to u mogućnosti učiniti. SNSD i HDZ u Predstavničkom domu PSBiH imaju 12 zastupnika, što znači da je na drugoj strani ostalo 30 zastupnika. Dakle, SNSD i HDZ bi mogli biti preglasani u Predstavničkom domu. No, kada je riječ o Domu naroda, tu će stvari ići mnogo teže.

Dom naroda PSBiH ima petnaest delegata. Deset delegata, pet Bošnjaka i pet Hrvata, dolazi iz Federacije, a pet delegata, Srba, dolazi iz Republike Srpske.

Da bi ijedna sjednica Doma naroda bila održana, u sali moraju biti po tri delegata iz kluba Srba, Hrvata i Bošnjaka.

Problem kvoruma

Pod uslovom da bude kvoruma, te da sve stranke koje su glasale za smjenu Nebojše Radmanovića prate svoje glasanje iz Predstavničkog doma, SNSD-ovi ministri bi mogli teoretski biti smijenjeni. Naime, glasovima opozicionih delegata iz RS (dvojica) bila bi ispunjena entitetska većina iz RS, dok bi glasovima Kluba Bošnjaka i jednog delegata iz reda Hrvata bila ispunjena i entitetska većina (potrebna najmanje četiri glasa iz Federacije) iz FBiH.

No, čak i kad bi kojim slučajem i HDZ prisustvovao sjednicama, a SDA i DF odlučili ponovo podržati smjenu vlasti, delegati SNSD-a bi smjenu svojih kadrova mogli odgađati unedogled prostim nedolaskom na sjednice, zahvaljujući čemu ne bi postojao kvorum.

Ne samo da SNSD na ovaj način može spriječiti smjenu ministara u VM, nego i Nikole Špirića u Kolegiju Doma naroda PSBiH.

Uz sve navedeno, Trojkina najava rekonstrukcije Vijeća ministara više djeluje kao pokušaj vraćanja poljuljanog kredibiliteta, nego što ima iole realne šanse da zaživi u praksi. No, vjerovatno će dodatno doprinijeti blokadi evropskog puta koju već mjesecima vrši SNSD.

Nasljednik Radmanovića

Da bi bio imenovan nasljednik Nebojše Radmanovića u Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH, on mora dobiti podršku većine delegata u Predstavničkom domu PSBiH. Stranke Trojke imaju deset zastupnika, a opozicija iz RS ima pet. Dodamo li tome glasove Šemsudina Mehmedovića, te zastupnika NES-a i stranke Fuada Kasumovića, dolazimo do brojke od 19 zastupnika. To znači da je sudbina nove koalicije u Predstavničkom domu PSBiH u rukama zastupnika SDA i DF-a, jer bez njihovih glasova SDS ne može dobiti mjesto u Kolegiju.

