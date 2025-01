Objavljena prognoza do kraja januara: Vrijeme pod uticajem anticiklone donosi…

U planinskim područjima i na jugu zemlje prognozira se za januar ugodno toplo sa sunčanim intervalima, a u kotlinskim područjima pored minusa, aktivnosti na otvorenom remetiće magla i smog

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je danas srednjoročnu prognozu, za period od naredne dvije sedmice, do 27. januara ove godine.

Kako navode, pod djelovanjem anticiklone u Bosni i Hercegovini će narednih dana preovladavati stabilno vrijeme sa malom do umjerenom oblačnošću. Više sunčanih sati očekuje se na jugu zemlje. U Bosni je u prijepodnevnim satima izgledna magla ili niska oblačnost, koja će u pojedinim područjima biti cjelodnevna. U srijedu je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne moguć slab snijeg koji neće u većoj mjeri uticati na odvijanje saobračaja.

Minimalne temperature zraka u Bosni varirat će između -8°C i -3°C, na jugu zemlje od -1°C do 3°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između -3°C i 3°C, na jugu zemlje između 5°C i 9°C.

I početkom naredne sedmice prema raspoloživim prognoznim kartama u našoj zemlji se očekuje stabilno vrijeme.

U planinskim područjima i na jugu zemlje prognozira se za januar ugodno toplo sa sunčanim intervalima, a u kotlinskim područjima pored minusa, aktivnosti na otvorenom remetiće magla i smog. Pred kraj sedmice (od 25. januara) moguće su padavine koje bi na jugu i sjeveru zemlje bile u obliku kiše, a u centralnim područjima u obliku snijega i susnježice.

Jutarnje temperature između -5°C i 0°C u Bosni do 5°C u Hercegovini. Najviše dnevne od -1°C do 4°C, na jugu zemlje do 8°C, pišu vijesti.

