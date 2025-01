Optužnica Tužilaštva BiH potvrdila šokantne malverzacije Osmana Mehmedagića Osmice

Iz sadržaja optužnice koja je potvrđena od strane Suda BiH, više je nego jasno koliko je Mehmedagić zloupotrijebio direktorsku fotelju, ali koliko je u kriminalu participirao dekan sada već ukinutog Američkog univerziteta Denis Prcić te da li ima mjesta i za krivičnu ogovornost Bisere Turković?

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tvrdi da je Osmica, između ostalog, krivotvorio diplomu, prevario i Zajedničku komisiju za nadzor nad radom OSA-e.

– Rezultati istrage i prikupljeni dokazi ukazuju da je osumnjičeni Mehmedagić Osman tokom 2005. godine na Fakultetu za poslovne studije u Banja Luci, stekao diplomu visoke stručne spreme u zvanju diplomirani ekonomista, i koja diploma je odlukom nadležnih inspekcijskih organa Republike Srpske, odnosno Prosvjetnog inspektorata Republike Srpske poništena, i to na način da je diploma Mehmedagić Osmana sa Univerziteta za poslovne studije u Banja Luci broj: 0419 od 21.09.2007. godine u Službenom glasniku Republike Srpske oglašena ništavnom, i koja odluka je objavljena u Službenom glasniku RS broj: 96/19 od 15.11.2019. godine – piše u dokumentima Tužilaštva BiH.

Kako se navodi, Mehmedagić na ovaj način nije ispunjavao zakonom propisane uslove da obavlja funkciju generalnog direktora OSA-e – propisano je da članom 36. Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji da generalni direktor mora imati visoku stručnu spremu iz odgovarajuće oblasti.

– Osumnjičenom se stavlja na teret na način detaljno opisan u činjeničnom opisu optužnice, poduzeo niz radnji kako bi osigurao da ne bude otkrivena činjenica da isti ne ispunjava uslove za obavljanje funkcije generalnog direktora OSA BiH, uključujući i korištenje diplome Američkog univerziteta u BiH do koje je došao na nepoznat način, iako na navedenom fakultetu nije nikada studirao niti stekao bilo kakvo zvanje. Nakon što je njegova diploma oglašena nevažećom, Osman Mehmedagić ne poduzima niti jednu od radnji koje generalni direktor OSA BiH obavezu da poduzme, temeljem odredbe člana 27. Zakona o OSA kojim je propisano da generalni direktora OSA BiH ima dužnost da organizuje, odobrava i nadzire aktivnosti Agencije u skladu sa zakonom.

Istovremeno sa propuštanjem da poduzme radnje koje je po zakonu morao poduzeti, Osman Mehmedagić iskorištava položaj koji ima poduzima druge radnje kako bi osigurao svoj ostanak na funkciji generalnog direktora. Kako je njegova diploma visoke stručne spreme u novembru 2019. oglašena ništavom, osumnjičeni već 06.01.2022. godine donosi interni akt u OSA BiH kojim sve personalne dosijee uposlenika OSA BiH, pa i svoj lični dosije, oglašava povjerljivim i nalaže premještanje istih u sigurno područje OSA BIH, u namjeri da na ovaj način ograniči uvid u ove dokumente i kretanje istih.

Osumnjičeni je na poziciju generalnog direktora imenovan 2015. godine, dakle, pet godina ranije i ovakav akt nije donio u prethodnom trajanju mandata, već je potrebu za donošenjem istog uvidio tek kada je to išlo u korist njegovim ličnim interesima. Da predmetni akt nema pravno utemeljenje jasno je vidljivo da je isti stavljen van snage odmah nakon što je na čelo institucije stupio novi generalni direktor. Pitanje stručne spreme Osmana Mehmdagića je tokom 2020. godine razmatrano i od strane Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za nadzor nad radom OSA BIH, te je Osman Mehmedagić pozvan na sjednice ove komisije kako bi se izjasnio o navedenom, a u konačnici, od istog je zatraženo i da Komisiji prezentuje dokaz o tome da posjeduje stručnu spremu propisanu zakonom za obavljanje funkcije generalnog direktora OSA – piše u optužnici Tužilaštva BiH.

Državno tužilaštvo tvrdi kako je Mehmedagić ispred OSA-e Zajedničkoj komisiji za nadzor nad radom OSA BiH, uz prateći akt oznake povjerljivo, dostavio diplomu Američkog univerziteta u BiH, kao dokaz da posjeduje visoku stručnu spremu.

– Po okončanju Treće sjednice Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno sigurnosne agencije BiH je lično ispred OSA BiH iz sigurnog područja Parlamentarsne skupštine BiH preuzeo akt broj Akt OSA BiH – dokaz o stručnoj spremi, broj 01-23369/20 od 26.06.2020. godine u čijem prilogu se nalazila i diploma Američkog univerziteta u BiH na njegove ime, nakon čega navedeni akt nikada nije vratio u sigurno područje OSA BiH. Iako je navodno diplomirao 2013. godine na Američkom univerzitetu u BiH, Mehmedagić Osman nije niti u jednom od dokumenata koji su zahtjevali da isti navede svoje kvalifikacije naveo tu diplomu, niti je koristio prilikom imenovanja na poziciju Generalnog direktora OSA BiH u novembru 2015. godine

Obzirom da je zvanični datum krivotvorene diplome 2013. godina, jasno je da Mehmedagić Osman tu diplomu nije prikazao, jer je nije ni posjedovao. Osumnjičeni je takvu diplomu po prvi put upotrijebio i dostavio na zahjev Zajedničkog komisije za nadzor nad radom OSA BiH, a da nikada prije niti u jednom slučaju nije se na bilo koji način izjasnio da posjeduje zvanje stečeno na ovom fakuletetu. Diploma na Američkom univerzitetu u BiH na ime Osman Mehmedagić u potpunosti predstavlja intelektulani falsifikat, budući da ne postoji niti jedan pouzdan trag da je Osman Mehmedagić ikada studirao na Američkom univerzitetu u BiH, niti da je na istom stekao bilo kakvo zvanje, a što proizlazi ukupnosti prikupljenih dokaza koji nedvosmisleno upućuju na ovaj zaključak – navodi se u dokumentima.

Tužiteljica tvrdi da je nalazom vještaka grafološke struke potvrđeno da je Registar indexa Pravnog fakulteta u Tuzli krivotvoren kidanjem stranica i unošenjem imena “Mehmedagić Osmana” na mjesto studenta “Mujaković Damira”.

Tako je jedini registar fakulteta u kojem je Mehmedagić evidentiran kao student krivotvoren.

– U provedenim aktivnostima nakon pretresa Prcića Denisa, na jednoj vikendici u Semizovcu kod držaoca predmeta Osmanbašić Nedima pronađeno je više servera Američkog univerziteta u BiH, veliki broj kompjutera, stotinjak hard diskova za kompjutere i više stotina CD-a Američkog univerziteta. Na CD pod naptisom “Backup Market-Nedim 2008-2009“ pronađen je backup – snimak Studentskog informacionog sistema sa imenima svih studenata Američkog univerziteta Pravnog fakulteta, sa svim podacima o upisanim studentima sa tokom studija za period 2006. do 2014. godine i utvrđeno je da u ovim evidencijama ne postoji evidencija da je tu studirao Mehmedagić Osman – navedeno je.

– Kako je Osman Mehmedagić na Američkom univerzitetu u BiH navodno studirao u vrijeme kada je ovaj fakultet imao zaključen ugovor sa SANY univerzitetom, odnosno The State University of New York, isti je morao prilikom diplomiranja na Amričkom univerzitetu u BiH dobiti i diplomu SANY univerziteta.

Ovakvu diplomu su dobili drugi studenti koji su diplomirali u isto vrijeme kada i osumnjičeni, te jasno potvrđuju da je to bila jedna od posebnosti Američkog univerziteta zbog koje su se i odlučivali za studij na ovom univerzitetu. Međutim, kako to proizlazi iz informacije dostavljenje putem međunardone pravne pomoći od Sjedinjenih Američkih Država, The State University of New York ne posjeduje u svojim evidnecijama bilo kakav podatak da je Osman Mehmedagić bio jedan od studenata kojima je izdata diploma temeljem ugovora koji su imali sa Američkim univerzitetom u BiH – tvrdi Tužilaštvo BiH.

Saslušan je, navodi se, određen broj studenata i Američkog univerziteta u BiH koji se ne sjećaju da je Mehmedagić pohađao nastavu i davao ispite.

– Tužilaštvo BiH je tokom 2020. godine, dakle u vrijeme kada je osumnjičeni još uvijek bio generalni direktor OSA BIH, uputilo zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se provjerilo da li je osumnjičeni evidentiran kao student temeljem ugovora koji je Američki univerzitet u BiH imao sa SANY univerzitetom, a koja zamolnica nikada nije dostavljena u Sjedinjene Američke Države.

Naime, prikupljeni dokazi pokazuju da je ova zamolnica dostavljena u Ministarstvo vanjskih poslova BiH, gdje je po direktnom nalogu ministrice vanjskih poslova uposlenicima ministarstva da se sve što ima veze sa osumnjičenim donese lično njoj, bez evidentiranja u službenim evidencijama ministarstva predata u kabinet ministra, odakle joj se gubi svaki trag – navodi se.

Nikada nije fizički pronađena sporna diploma.

– Osumničeni Osman Mehmedagić je navedenim krivično pravnim radnjama nanio štetu ugledu Bosne i Hercegovine, budući da je funkciju generalnog direktora OSA BIH, kao jednu od najznačajnih i najuticajnijih pozicija u Bosni i Hercegovini, obnašao iako nije ispunjavao za to zakonom propisane uslove, te je položaj koji ima koristio za ostvarenje svojih ličnih interesa i kako bi sebi pribavio korist, a ne u najboljem interesu službe.

Ovakvim postupanjem, dovedena je u pitanje legalnost i legitimnost svih aktivnosti OSA BiH u spornom periodu, čime je ozbiljno poljuljan integritet i reputacija svih drugih institucija Bosne i Hercegovine u kojima su se aktivnosti OSA BiH reflektovale – tvrdi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

