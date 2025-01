U Mostaru jutros 13 stepeni: Objavljena je prognoza do nedjelje – evo kad nam stiže snijeg

Temperature zraka u 7 sati (°C): Banja Luka 2; Prijedor, Sanski Most, Sokolac 3; Bugojno, Gradačac, Zenica 4; Jajce, Livno, Tuzla 5; Ivan Sedlo 7; Sarajevo 8; Široki Brijeg 9; Stolac 10; Bihać, Trebinje 11; Mostar 13; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 939 hPa, za 5 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike slične su kao i proteklog dana. Sa strujanjem toplijeg zraka i uz neuobičajeno visoke temperature za ovaj dio godine, tegobe kod hroničnih bolesnika biće izraženije, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, promjene raspoloženja, nesanice, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i na sjeveru zemlje, prenosi Radiosarajevo.

Danas u Krajini pretežno sunčano, a u ostatku zemlje pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i tokom noći ponegdje na jugu zemlje je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarma, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 10 do 16 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnost. Dnevna temperatura oko 12 °C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, u južnim i sjevernim područjima do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, susnježicom i snijegom u Bosni. U nižim područjima sjeverni Bosne je moguća i kiša. Vjetar slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. U jutarnjim satima u Bosni prolazno umjeren do pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 14 °C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne slab snijeg, a u Hercegovini slaba kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 8, a dnevna od -2 do 4, na jugu od 6 do 12 °C.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -8 do 2, na jugu do 4 a dnevna od -6 do 0, na jugu od 2 do 8 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

