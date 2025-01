U BiH danas i do 17 stepeni: Meteorolozi objavili prognozu do petka, evo gdje je najtoplije

Temperature zraka u 7 sati: Doboj i Prijedor 2 stepena, Banja Luka 3, Sokolac i Tuzla 7, Zenica 9, Ivan Sedlo i Livno 10, Srebrenica 11, Široki Brijeg 12, Bugojno, Gradačac, Sarajevo i Trebinje 13, Bihać, Jajce, Mostar i Sanski Most 14, Stolac 15 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 938 milibara, za 4 milibara je niži od normalnog i sporo se mijenja.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. Povremeno uz kišu mogući su i kratkotrajni pljuskovi, prenosi Hayat.

Poslije podne i tokom noći kiša je moguća u centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna od 9 do 16, na jugu i sjevernim područjima Bosne do 17 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.

U srijedu, 8.1.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na jugu može pasti i malo kiše. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U četvrtak, 9.1.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Hercegovini i jugozapadnim područjma Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 9 do 15 stepeni.

U petak, 10.1.2025., pretežno oblačno i vjetrovito sa padavinama. Kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a postupno i u ostalim dijelovima. Poslije podne, usljed pada temperature zraka, kiša će u Bosni postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Temperature zraka između 6 i 12 stepeni. Do kraja dana osjetni pad temprature zraka.

