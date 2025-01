Kako je Sladić najavio Sarajevo prodisalo: Evo šta on kaže kakvo će biti vrijeme

Sladić je nakon ove najave promjene vremena objavio i kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima.

“Nakon promjene vremena, koja će, osim pročišćenja zraka, ponovo donijeti prolazno jači snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača (u sjevernim područjima Bosne od 1 do 5, u nižim predjelima centralne Bosne od 5 do 10, lokalno do 15 cm, a na planinama od 20 do 30 cm), slijedi smirivanje do noći na subotu u cijeloj zemlji, a sa sjeverozapada razvedravanje. Slabljenje prolazno jakog sjeverozapadnog vjetra po nailasku fronte, hladna zračna masa po vertikali, vedrina te izraženije izračavanje podloge u IR spektru, kao i snijeg na tlu, potpomagat će ubrzan pad temperatura zraka, tako da nas u subotu i nedjelju očekuju vrlo hladna jutra. Jutarnje temperature zraka za vikend većinom od -13 do -5, na platoima, mrazištima i najvišim planinama lokalno do -18 °C, a u Hercegovini od -4 do -1 na njenom sjevernom dijelu, te od -1 do 3 °C na jugu, dok su dnevne uglavnom od -2 do 5, na jugu do 9 °C.

Početkom iduće sedmice očekuje se izraženije zatopljenje i južina, s kojim će se snijeg istopiti u nizinama”, najavio je on.



Prognoza FHMZ BiH

Kako navode iz Federalnog hidrometoeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine jutros u BiH pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Banja Luka, Doboj, Prijedor, Zenica 3; Ivan Sedlo, Sokolac 4; Jajce, Livno 5; Bugojno, Drvar, Sarajevo, Široki Brijeg 6; Sanski Most 7; Mostar, Srebrenica 8; Bihać, Bijeljina, Gradačac, Stolac, Tuzla 9; Trebinje 10; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 938 hPa, za 6 hPa je niži od normalnog i lagano opada, prenosi N1.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni preći u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni uz postepeno skretanje na sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 12 °C.

Vrijeme za vikend

Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dubotrajna.Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar umjeren na momente i poječan južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 2, a dnevna od -3 do 3, na jugu do 8 stupnjeva.

U nedjelju, umjereno oblačno vrijeme. Po kKrajem dana ponegdje na jugozapadu moze pasti i malo kiše. Vjetar umjeren, a u Krajini na momente i pojačan južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 3, a dnevna od 2 do 7, na jugu do 10 stupnjeva.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa sunčanim periodima. Ponegdje na jugu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 5, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stupnjeva, najavljuju iz FHMZ BiH.

