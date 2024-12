Stižu kiša i snijeg, meteorolozi objavili upozorenje i upalili alarm: “Poduzmite mjere opreza”

“BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Prekidi u snadbijevanju električnom energijom su mogući. Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -1; Zenica 3; Ivan Sedlo, Sokolac 4; Srebrenica 5; Doboj, Gradačac 6; Livno, Tuzla 7; Mostar, Sarajevo, Široki Brijeg 8; Banja Luka, Drvar, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Trebinje 9; Bihać 10; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 930 hPa, za 14 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je loša. Pogoršanje vremena, praćeno padavinama i zahlađenjem, kod osjetljivih osoba uzrokovaće izraženije tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, nesanice. Uz veći sadržaj vlage u zraku, osjet hladnoće dodatno će se pojačati, stoga je neophodno umanjiti aktivnosti i boravak na otvorenom. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Krajem dana ili tokom noći većem dijelu Bosne kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveozapadni, a u Hercegovini prije podne južni i jugoistočni, a poslije podne sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana i tokom noću i Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari vjetra. Dnevna temperatura zraka u Bosni između 4 i 10, a u Hercegovini od 8 do 14 °C. Pad temperature zraka u večernjim satima. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom noći se očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Dnevna temperatura zraka oko 8 °C.

U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do pojačana bura uz postepeno slabljenje poslije podne. U ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 10 °C.

U nedjelju pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje sa zapada tokom poslijepodneva. U kasnim večernjim satima se očekuje kiša u većini područja, a na planinama snijeg. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noću na jugu i jugozapadu zemlje povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 10 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 °C.

U utorak na jugu pretežno sunčano, a u ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. U nižim područjima Bosne povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. Vjetar prije podne slab, a poslije podne i tokom noći umjeren do pojačan sa jakim udarima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 2, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi radiosarajevo.

