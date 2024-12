Ljudi u našoj zemlji sve više posežu za stimulansima: Spid i kokain najpopularnije droge u BiH

Droga među omladinom. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Za razliku od prije desetak godina, kada su među osobama koje traže pomoć stručnjaka dominirali ovisnici o heroinu i srodnim supstancama, situacija se mijenja, kazao je za „Avaz“ dr. Tarik Hodžić, specijalista psihijatar u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Zajednički pribor

Na osnovu iskustava starijih kolega, ali i vlastitog u posljednjih osam godina, koliko ovaj mladi ljekar radi u Zavodu, dodaje da, pokušavajući da svoj život dovedu u red, pomoć uglavnom traže ovisnici koji koriste amfetamin, na ulici poznatiji kao spid, ili kokain.

– Posljednjih godina imamo možda nekoliko novih heroinskih ovisnika godišnje, a to je nekada bilo i više od 100. Takav trend je prisutan i u regiji i svijetu, jer ljudi sve više posežu za stimulansima, supstancama kao što je amfetamin. One su psiho-toksičnije od heroina. Mnogo više oštećuju psihološko funkcionisanje zdravog, a kamoli čovjeka koji ima neku psihijatrijsku podlogu ili poremećaj u svojoj anamnezi. Heroin je, s druge strane, opasan zato što stvara mnogo jaču fizičku ovisnost, vezan je za više kriminogenosti, kao i za prenos nekih bolesti preko zajedničkog pribora. S tim da i šmrkanjem kokaina ili spida s novčanicom također može doći do prijenosa hepatitisa i drugih bolesti – kazao je dr. Hodžić.

Hodžić: Spid i kokain dominiraju. Avaz

Upitnim smatra procjene da je broj ovisnika o drogama danas veći nego ranije, te ukazuje da je danas samo veća dostupnost takvih informacija, zbog većeg broja medija, ali i činjenice da je negativna vijest uvijek udarna.

Veća svijest

– Mislim da se djeca ništa više ne drogiraju nego ranije. Danas je svijest veća, roditelji imaju načina da prije saznaju, komunikacija je brža, pa neke stvari možda više primjećujemo. Danas imamo mnogo više tumora nego prije 300 godina, što ne znači da ih nije bilo već da danas imamo razne dijagnostike da ih otkrijemo – rekao je Hodžić.

Podsjetio je da psihoaktivne supstance utječu na raspoloženje, ponašanje i percepciju te da treba obratiti pažnju na to kod djece.

Dovodi do psihoze

– Ako je dijete previše sretno, ima previše samopouzdanja, pratite ga detaljnije. Kod marihuane zjenice su široke, oči krvave, apetit porastao, dijete je u početku pomalo euforično, može se smijati bezrazložno, a i ne mora, ali nakon pola sata – sat lakše zaspe. S amfetaminom apetit značajno pada, zjenice su široke, ruke obično hladne, a znoj ima neki specifičan hemijski miris. Ako se ponaša drugačije, a posebno ako je percepcija drugačija, to su signali. Amfetamin dovodi do psihoze. Ako vidite dijete koje priča samo sa sobom ili se zagleda, ima osjećaj da ga neko prati, uplašeno je, definitivno se nešto dešava i treba ga odvesti ljekaru – istakao je Hodžić.

