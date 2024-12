Stabilno vrijeme širom BiH zadržat će se još nekoliko dana, brzo stiže novi snijeg

Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Sokolac -5; Drvar -4; Bugojno, Livno -3; Jajce, Sanski Most, Sarajevo, Zenica -2; Prijedor, Široki Brijeg -1; Banja Luka, Bjelašnica, Ivan Sedlo 0; Bihać, Srebrenica, Tuzla 1; Mostar 4; Trebinje 5; Gradačac 9; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 954 hPa, za 10 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, veći dio dana, bit će magla ili niska naoblaka. Vjetar će biti slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 15 °C. U područjima sa dugotrajnom maglom od 0 do 6 °C, prenosi Klix .

U Sarajevu će danas biti magla. U višim dijelovima grada tokom dana su moguća kraća sunčana razdoblja. Dnevna temperatura će biti oko 2 °C.

Kada je u pitanju srijeda, u našoj zemlji će biti pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magla ili niska naoblaka. Vjetar će biti slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C. U područjima sa dugotrajnom maglom od 0 do 6 ° C.

U četvrtak će biti pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Krajem dana naoblačenje sa juga, što će u večernjim satima u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne usloviti lokalno slabu kišu. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 7 do 13 °C.

U petak će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne ili tokom noći u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne postepeno mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni. Tokom noću u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C. Prema kraju dana i tokom noći pad temperature zraka.

U subotu će biti pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u centralnim istočnim i sjevernim područjima Bosne slab snijeg ili susnježica. U Hercegovini u jutarnjim satima slaba kiša. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do jaka bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 7, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 °C.

