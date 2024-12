Meteorolozi najavili novu promjenu vremena: Prvo sunce i razvedravanje, a onda kiša i snijeg

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -4; Ivan Sedlo -1; Sokolac 0; Bihać i Drvar 1; Bugojno, Jajce, Livno i Sarajevo 2; Gradačac i Sanski Most 3; Banja Luka, Prijedor, Srebrenica, Tuzla i Zenica 4; Široki Brijeg 6; Trebinje 7; Mostar 8°C.

Bioprognoza: Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika. Osim hladnog i tmurnog vremena, uz povremene padavine, probleme hroničnim bolesnicima može usloviti i zagađenje zraka, izraženije u gradskim sredinama. Poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i umanjiti aktivnosti na otvorenom. Sa noćnim satima, opšta slika malo će se poboljšati usljed djelimične stabilizacije.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u nizinama i slabim snijegom u višim područjima. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 13°C. U Sarajevu oblačno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 4°C.

U četvrtak razvedravanje na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne zadržalo bi se pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje od 4 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.

U petak sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelomično vedro uz dosta niske oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini naoblačenje sa jugozapada će usloviti kišu, na planinama snijeg. Padavine nisu obilne. Vjetar slab većinom južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 3 do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 4°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

