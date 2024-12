Detalji sa ročišta: “Ni Fadil ne bi mogao da Fikret nije izvršio svoju dužnost”

Džermin Pašić, tužilac Tužilaštva BiH je kazao kako je Sud BiH dao jasan odgovor na prvostepenu presudu.

“Smatram netačne navode odbrane da je došlo do prekoračenja optužnice. U cijeloj optužnici stoji da je nastupao u svojstvu odgovornog lica unutar ‘Srebrene maline’. Jasno je objašnjeno kako je postojao dogovor za izvršenje djela, ništa ne bi mogao ni Fadil Novalić da Fikret nije izvršio svoju dužnost. Nije poslao ponudu kao fizičko lice, nego kao odgovorno lice. Tako je radio i sa knjigama, falsifikovanje dokumenata i knjiga. Vidi se u optužnici da se zloupotreba položaja odnosi na njega. Ne mora Sud BiH odlučivati po pravnoj kvalifikaciji kako je navedeno u optužnici. Iako je ona kao jasno opisana i na osnovu toga Sud je odlučio da ga optuži za zloupotrebu položaja”, kazao je.

Advokatica Fikreta Hodžića Mirna Avdibegović je na ovo kazala:

“Kako ne mora biti navedena ni pravna kvalifikacija u optužnici. Onda ne mora postojati ni krivični zakon. Idemo prema anarhiji”.

Nakon održane sjednice medijima se obratila i advokatica Fikreta Hodžića, Mirna Avdibegović.

“Mi smo sada bili pozvani na sjednicu Vijeća apelacionog odjeljenja Suda BiH u djelu odluke koja je ukinuta. Samo smo o tome raspravljali. Sada će Sud opet raspravljati i odlučiti o našoj žalbi i treba da otkloni povredu koju je utvrdio Ustavni sud. Nema glavnog pretresa sada. U ovoj trenutnoj fazi Sud odlučuje o našoj žalbi ponovo”, kazala je Abdibegović.

Na pitanje novinara koje su trenutno opcije “na stolu”, Avdibegović je kazala:

“Vrlo je teško sada govoriti o tome. No, ima opcija da se ponovo donese ista odluka, pa da mi ponovo uložimo žalbu i idemo na Ustavni sud. Ima opcija da se uvaži naša žalba i da se pravosnažno oslobodi. I ima opcija da se ponavlja pretres. Sve su to pravne finese. Sve što je Tužilaštvo BiH danas reklo već je Ustavni sud BiH cijenio. Argumentacija danas Tužilaštva i Ustavni sud je nije cijenio, da jeste odluka bi izgleda drugačije. Odluka se čeka od 15 do 30 dana. Naloženo je po hitnom postupku. Ovo je krucijalno pitanje u ovom postupku. Posebno problematično, nije izvršena prekvalifikacija. Nije izvršena niti je mogla biti izvršena”, kazala je.

Podsjetimo, Sud BiH je van snage stavio pravosnažnu presudu Suda BiH na osnovu koje je Hodžić u martu upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od pet godina.

“Ustavni sud BiH smatra da iz dostavljenih presuda nije otklonjena sumnja u to da su ti apelanti prvi put suočeni s pravnom kvalifikacijom djela za koje su osuđeni u prvostepenoj presudi, te da zbog toga nisu mogli pripremiti odbranu. Stoga je Ustavni sud odlučio da predmet u tom dijelu vrati Sudu BiH koji će otkloniti utvrđenu povredu prava tih apelanata”, kazali su iz Ustavnog suda BiH, prenosi N1.

