U Sarajevu jutros 2 stepena: Objavljena prognoza do subote – bit će i sunca i kiše i snijega

Temperature zraka u 7 sati (°C): Livno -4; Bjelašnica -2; Ivan Sedlo -1; Sokolac 0; Drvar, Široki Brijeg 1; Sarajevo 2; Bihać, Bugojno, Gradačac, Srebrenica 3; Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Tuzla, Zenica 4; Trebinje 5; Mostar 7; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 943 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Mada će preovladavati stabilno vrijeme, u većem dijelu Bosne bi izraženija naoblaka mogla uzrokovati lošije raspoloženje kod većine populacije. Opšta slika će, uz sunčane intervale biti ljepša na zapadu Bosne i u Hercegovini. Poželjno je biti oprezniji u jutarnjim satima, posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, u ostatku dana posvuda toplije i ugodnije, prenosi Radiosarajevo.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 4 do 9, na jugu zemlje do 14 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Dnevna temperatura zraka oko 6 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni je povremeno i ponegdje moguća slaba kiša ili rosulja, a u višim područjima provijavanje slabog snijega. Tokom noći slabe padavine širom zemlje, u nizinama kiša, a u višim područjima susnježica ili snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od – 2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 °C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme sa slabim padavinama u prvom dijelu dana. U Hercegovini kiša, a u Bosni u nižim područjima kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od – 2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje od 8 do 12 °C.

U petak u Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje prama kraju dana. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od – 4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 12 °C.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noći povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura zraka od – 2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

