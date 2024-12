Aktivisti iz Njemačke pomažu u otklanjanju otpada na brani Grabovica: ‘Situacija je ekstremna’

Everwave se nosi s jednim od najvećih izazova s ​​kojima se čovječanstvo suočava, a to je plastično zagađenje naših okeana.

Vođeni su voljom da učine svijet malo boljim i riješe ovaj problem holističkim pristupom.

Njihova misija je da očiste rijeke i zaštite more od plastičnog otpada kroz tehnološke inovacije i ekološku inspiraciju prema održivoj budućnosti.

“Nalazimo se u Bosni i Hercegovini na brani Grabovica u blizini Jablanice koja je pogođena obilnim kišama i katastrofalnim poplavama prije nekoliko sedmica.

Situacija sa otpadom je ovdje ekstremna, i to nije slučaj samo ovdje na Grabovici, nego i u blizi ovog područja.

Ovdje imamo veliki otpad u vodi nakon jakih kiša i u poređenju sa drugim projektima, ovo je jedna od najvećih količina otpada koju smo do sada vidjeli.

Veoma se radujemo što ćemo pomoći zajednicama ovdje. Dovukli smo naš brod kojeg ćemo spustiti u vodu kako bismo pomogli da se oslobodi pritisak na branu i spriječi odlazak otpada u more”, poručili su iz Everwave-a.

Podsjetimo, nakon razornih bujičnih poplava na teritoriji Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih su najviše pogođene općine Jablanica i Konjic, tone otpada nagomilale su se na hidroelektrani Grabovica i Jablanica, na rijeci Neretvi.

Nevjerovatne količine smeća, otpada, mulja, ostataka kuća i predmeta iz njih nakon velikih padavina, poplava i klizišta, skupljaju se pred Hidroelektranom Grabovica i Jablanica

