Na Bjelašnici jutros minus 7: Objavljena i prognoza do utorka – evo do kada će nam padati snijeg

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -7; Sarajevo, Sokolac 0; Drvar, Srebrenica, Tuzla 1; Bugojno, Gradačac 2; Banja Luka, Prijedor, Sanski Most, Zenica 3; Bijeljina, Jajce, Livno 4; Bihać 5; Mostar, Široki Brijeg, Trebinje 9; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 950 hPa, za 5 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Bioprognoza: Pogoršanje vremenskih prilika praćeno kišom, snijegom i padom temperatura, kod osjetljivih osoba će uzrokovati meteopatske reakcije poput glavobolje, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, razdražljivosti, dekoncentracije. Osjet hladnoće, pojačan većim sadržajem vlage u zraku, također će praviti probleme hroničnim bolesnicima. Poželjno je posvetiti pažnju odijevanju i ne izlagati se jačim fizičkim naporima.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz prolazno razvedravanje. Dio prijepodneva na istoku Bosne kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Krajm dana i tokom noću u nizinama Bosne kiša ili susnježica, a u višim snijeg. U Hercegovini jutro oblačno sa kišom, a u ostatku dana prestanak padavina i razvedravanje. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 3 do 9, na jugu zemlje do 14 °C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći u nižim dijelovima grada kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Dnevna temperatura zraka oko 3 °C.

U subotu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. U ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. U nizinama Bosne povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od – 2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 7, na jugu zemlje do 13 °C.

U nedjelju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano uz umjerenu oblačnost. U ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Bosni povremeno slaba kiša ili rosulja, a na planinama slab snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 °C.

U ponedjeljak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje će preovladavati magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od – 1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 °C.

U utorak u Hercegovini jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U Bosni će preovladavati magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od – 3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari