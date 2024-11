Sarajevo jutros hladnije od Bjelašnice: Pročitajte prognozu do petka – bit će i kiše i snijega

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Srebrenica -4; Bugojno, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Zenica -3; Drvar, Sanski Most i Tuzla -2; Banja Luka -1; Livno 1; Bjelašnica 2; Široki Brijeg 4; Mostar 5; Bihać, Gradačac i Trebinje 6; Neum 10°C.

Bioprognoza: Opšta slika je relativno povoljna, sa djelimično ugodnijim biometeorološkim prilikama. Tegobe kod osjetljivih osoba biće izraženije tokom hladnijih jutarnjih i večernjih sati, u ostatku dana prikladnije za boravak na otvorenom. Pri tome je poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Danas više oblačnosti na zapadu i jugozapadu Bosne i u Hercegovini. U većem dijelu Bosne pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove prije podne će biti magle. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, u mjestima sa dugotrajnom maglom niža temperatura zraka. U Sarajevu prije podne magla. U drugoj polovini dana sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 3°C.

U utorak prije podne više oblačnost na zapadu i jugozapadu Bosne i u Hercegovini. Po kotlinama i uz riječne tokove prije podne će biti magle. U poslijepodnevnim satima u Bosni će se naoblačiti. Od večernjih sati i tokom noći na srijedu u sjevernim područjima zemlje lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeveroistok. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje i u Krajini do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 14°C, u mjestima sa dugotrajnom maglom niža temperatura zraka.

U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje i u Krajini do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U Bosni lokalno sa slabom kišom. U Hercegovini i jugozapadu Bosne povremeno sa pljuskovima. Jače padavine se očekuju u noći na petak. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C.

U petak u Bosni i Hercegovini oblačno sa padavinama širom zemlje. U Bosni u nizinama kiša ili susnježica, u višim područjima snijeg. U Hercegovini kiša u nizinama, snijeg na planinama. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 14°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

