Objavljena prognoza za BiH do 5. decembra: Evo kad se vraćaju sunce i temperature do 13 stepeni

Podsjećaju kako su, nakon dužeg sušnog perioda, u novembru registrovane padavine.

“U Hercegovini je padala kiša, u Bosni kiša je usljed pada temperature zraka prešla u snijeg. Padavine su izgledne i u petak, uglavnom do popodnevnih sati. Na području Hercegovine padavine će biti u obliku kiše, a u Bosni se prvo očekuje kiša koja će postepeno preći u snijeg.

Stabilizacija vremenskih prilika i razvedravanje prognoziraju se u drugom dijelu dana. Za dane vikenda preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni se u kotlinama i duž riječnih tokova očekuje magla”, prognozira FHMZ.

Minimalne temperature zraka u danima vikenda u Bosni varirat će između -8°C i -2°C, u planinskim područjima i do -14°C. Na jugu Hercegovine od 0°C do 4°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 0°C do 6°C. Na jugu zemlje do 10 °C.

Stabilno i pretežno sunčano vrijeme prognozira se od ponedjeljka (25.11.) do kraja prognoznog perioda (05.12). Jedino u petak (29.11.) u pretežno u Bosni bi moglo pasti malo kiše. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između -1°C i 4°C, u Hercegovini do 7°C. Najviša dnevna temperatura od 4°C do 10°C, jugu zemlje do 13°C, prenosi Radiosarajevo.

