Građevina u BiH visoka preko 30 metara proglašena najvećim promašajem Jugoslavije

Brana Idbar: Promašaj stoljeća

Izgrađena 1959. godine u dolini ispod Prenja, brana Idbar imala je specifičnu svrhu – zaustavljanje nanosa bujične rijeke Bašćice kako bi se spriječilo taloženje u Jablaničkom jezeru. Za razliku od većine brana, nije imala funkciju proizvodnje električne energije. Nažalost, ogroman trud i sredstva uloženi u ovaj projekt završili su bez uspjeha.

Nedugo nakon završetka gradnje, rijeka Bašćica, poznata po povremenim snažnim bujicama, nadošla je toliko da se voda počela akumulirati i prelijevati preko brane. To je dovelo do ozbiljnih oštećenja i pukotine na sredini brane, koja je vidljiva i danas. Kako bi dodatno zakomplicirali situaciju, lokalno stanovništvo je naknadno probilo prolaz kroz branu, a taj prolaz sada služi kao put do sela Idbar.

Prizor apsurda

Brana, visoka preko 30 metara, danas stoji kao betonski spomenik jednom od najvećih inženjerskih promašaja u bivšoj Jugoslaviji.

Okružena šumom, s malenim prolazom koji vodi prema selu, postala je simbol neprilagođenosti projekta lokalnim uvjetima.

Kritike i kontroverze

Glavni inženjer na projektu bio je Dušan Milanović, dok je izvođač radova bilo Željezničko građevinsko preduzeće br. 1 iz Sarajeva, koje do tada nije imalo iskustva s gradnjom brana. Upravo zbog toga projekt je naišao na brojne kritike. Iako su kružile glasine o sam-oubistvu glavnog arhitekte zbog ovog neuspjeha, te tvrdnje nisu istinite.

Nakon neuspjeha, pojavile su se i nacionalne podjele. Stručnjaci iz Srbije branili su Dušana Milanovića, dok su ga pojedini stručnjaci optuživali za ozbiljne propuste.

Facebook komentari