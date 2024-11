Još malo uživajte u suncu: Evo kada meteorolozi najavljuju novo zahladnjenje i padavine

U našoj zemlji u nedjelju se očekuje većinom sunčano i ugodno toplo. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost koja lokalno može biti dugotrajna. Najveće šanse za dugotrajno zadržavanje magle su u Posavini i Semberiji, uz rijeku Savu.

– Pored magle, u većini mjesta se očekuje u jutarnjim satima nedjelje i slab do umjeren mraz, temperatura u mrazištima se može spuštati do oko -7 stepeni. Tokom dana većinom ugodne temperature, između 11 i 16 stepeni. U mjestima sa dugotrajnom maglom hladnije. Vjetar slab do lokalno umjeren južni – navodi se na stranici BH Meteo.

Sutra navečer, a posebno u noći sa nedjelje na ponedjeljak očekuje se porast oblačnosti u cijeloj zemlji.

– U ponedjeljak uz pretežno oblačno vrijeme biće lokalno kiše, a na višim planinama snijega. Malo hladnije u odnosu na nedjelju. U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Kiše bi tokom dana i uglavnom prolazno bilo u većem dijelu zemlje. Nešto više padavina moguće u dijelovima Hercegovine i na jugozapadu Bosne, prenosi Hayat.

Utorak donosi jačanje južnog i jugozapadnog vjetra koji bi od poslijepodnevih sati utorka i tokom noći na srijedu puhao u većem dijelu zemlje umjeren do na udare jak. Udari južnog vjetra lokalno do oko 50 km/h, na planinama olujni udari. Uz pojačan jugo bila bi i većinom topla noć na srijedu uz temperature lokalno do oko 17 stepeni u sjevernim dijelovima zemlje – prognoziraju meteorolozi.

U srijedu se očekuje zahlađenje i padavine. Pojačan jugo bi postepeno slabio od jutarnjih sati, najprije na sjeverozapadu zemlje, a zamjenio ga lokalno i prolazno pojačan sjeverac. Uz zahlađenje kiša bi u višim krajevima prelazila u susnježicu i snijeg, navode iz BH Meteo.

