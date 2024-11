Za vikend temperature do čak 16 stepeni: Meteorolozi otkrili šta nas čeka u narednih pet dana

Temperature zraka u 7 sati (°C):

Bjelašnica: -9

Ivan Sedlo, Sokolac: -3

Livno: -2

Sarajevo, Srebrenica: 0

Bugojno, Drvar, Široki Brijeg, Tuzla: 1

Bihać, Bijeljina, Gradačac, Zenica: 2

Banja Luka, Doboj, Jajce, Prijedor, Sanski Most: 3

Mostar, Trebinje: 8

Neum: 10

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 949 hPa, što je za 4 hPa više od normale i lagano raste.

Danas će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje bit će umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana u Bosni su povremeno moguće slabe padavine – u nižim područjima kiša ili rosulja, a u višim predjelima slab snijeg. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevne temperature zraka kretat će se od 2 do 8 °C, a na jugu od 10 do 15 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz mogućnost slabe rosulje. Dnevna temperatura zraka: oko 4 °C.

Biometeorološka prognoza

Nepovoljna biometeorološka situacija u Bosni zbog dužeg zadržavanja naoblake, hladnijeg vremena i slabih padavina, posebno u prijepodnevnim satima, može uzrokovati poteškoće osjetljivim osobama. Poslijepodne se očekuje blagi porast temperatura. Preporučuje se toplo odijevanje i zaštita od hladnoće. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i smanjiti fizičke aktivnosti. Na jugu zemlje opća slika će biti nepovoljnija prijepodne zbog umjerene bure, ali će popodne biti ugodnije, prenosi Novi.

Prognoza do utorka:

Subota, 16. 11. 2024.

Pretežno sunčano vrijeme. U Bosni, po kotlinama i uz riječne tokove, prije podne magla ili niska naoblaka. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature: od -4 do 2 °C, na jugu do 6 °C.

Dnevne temperature: od 4 do 10 °C, na jugu do 16 °C.

Nedjelja, 17. 11. 2024.

Pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća magla ili niska naoblaka. Tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa juga. Vjetar slab – na sjeveru zemlje sjeveroistočni, a u ostalim dijelovima južni i jugozapadni.

Jutarnje temperature: od -2 do 4 °C, na jugu do 6 °C.

Dnevne temperature: od 8 do 14 °C, na jugu do 16 °C.

Ponedjeljak, 18. 11. 2024.

Pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno moguća slaba kiša u prvom dijelu dana. Vjetar slab – u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature: od 2 do 8 °C, na jugu do 10 °C.

Dnevne temperature: od 6 do 12 °C, na jugu do 16 °C.

Utorak, 19. 11. 2024.

Pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje poslijepodne. Kiša je moguća u Hercegovini, zapadnim, centralnim i jugoistočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. U kasnim večernjim satima mogući jaki udari juga.

Jutarnje temperature: od 4 do 10 °C, na jugu do 12 °C.

Dnevne temperature: od 8 do 14 °C, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

