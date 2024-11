Stiže velika promjena vremena: Najavljene su česte padavine, jak mraz i snijeg

Prognoza za naredne dane…

U srijedu širom Bosne preovladavaće dugotrajna magla ili niska oblačnost. Pretežno sunčano je na jugozapadu Bosne i u Hercegovini gdje se naoblačenje sa juga očekuje u večernjim satima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2°C, na jugu zemlje od 4 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje od 13 do 16°C.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje od 13 do 16°C.

Promjena vremena

BH Meteo objavio je vremensku prognozu za naredne dane koji pokazuju da od 17. novembra slijedi nestabilnije vremensko razdoblje i češće padavine.

“Sušno vrijeme potrajat će do oko 17. novembra nakon čega bi konačno ušli u nestabilnije vremensko razdoblje i češće padavine prema trećoj dekadi mjeseca”, objavljeno je.

BH Meteo je naveo da će do 15. novembra temperature biti kao i ranijih dana ili još malo hladnije.

“Kotline i nizine nerijetko uz dugotrajno zadržavanje magle i niske oblačnosti. U osunčanim krajevima nešto ugodnije dnevne temperature, ali i hladnija jutra uz mraz – na planinskim mrazištima i jak”, saopćio je BH Meteo.

Nakon 15. novembra strujanja bi okrenula na južna i jugozapadna sa kojim bi pristigla nešto toplija zračna masa ali i povremeno padavine. Češće pred kraj druge i tokom treće dekade mjeseca.

Hrvatski meteorolozi, u međuvremenu, najavljuju drastičniju promjenu vremena od sredine ove sedmice, te u dijelovima Hrvatske, tačnije u Gorskom kotaru, najavljuju snijeg ili susnježicu.

Iako tako precizne prognoze ne govore, u slučaju nagle promjene vremena koja se najavljuje, moguć je snijeg i kod nas na planinama, piše fokus.ba.

Facebook komentari