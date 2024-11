“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni lokalno guste magle. Može izrazito uticati na rutinske aktivnosti na otvorenom. Može izazvati kašnjenje letova i zatvaranje aerodroma, otežane uslove za vožnju i duže vrijeme putovanja”.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -7; Livno -3; Sarajevo, Široki Brijeg 0; Bijeljina, Gradačac, Srebrenica 1; Bjelašnica, Bugojno 2; Banja Luka, Jajce, Tuzla, Zenica 4; Prijedor 5; Bihać, Doboj, Sanski Most 6; Trebinje 7; Mostar 9; Neum 12; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 954 hPa, za 9 hPa je viši od normalog i lagano raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike postepeno će se poboljšavati. U prijepodnevnim satima, izraženija naoblaka i dugotrajna magla kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Odmicanjem dana, razvedravanjem i porastom temperatura, tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti na planinama. U Hercegovini sa više sunca i ugodnije.

Danas će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab sjevernih smjerova. Dnevna temperatura zraka od 7 do 14, na jugu do 20 °C. U Sarajevu magla. Poslije podne se očekuje djelimično razvedravanje. Dnevna temperatura zraka oko 10 °C.

Žuti meteoalarm i danas na snazi: Objavljena detaljna prognoza do srijede – evo kad se vraća kiša

Foto: N.G./Radiosarajevo.ba / Sarajevo

Jutros je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje preovladava magla ili niska naoblake. Za područje Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Foče, Prijedora i Višegrada upaljen je žuti meteolarm zbog magle.

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni lokalno guste magle. Može izrazito uticati na rutinske aktivnosti na otvorenom. Može izazvati kašnjenje letova i zatvaranje aerodroma, otežane uslove za vožnju i duže vrijeme putovanja”.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -7; Livno -3; Sarajevo, Široki Brijeg 0; Bijeljina, Gradačac, Srebrenica 1; Bjelašnica, Bugojno 2; Banja Luka, Jajce, Tuzla, Zenica 4; Prijedor 5; Bihać, Doboj, Sanski Most 6; Trebinje 7; Mostar 9; Neum 12; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 954 hPa, za 9 hPa je viši od normalog i lagano raste.

Godišnjica zločina na Kazanima: Delegacije odale počast nevinim žrtvama Trending

Godišnjica zločina na Kazanima: Delegacije odale počast nevinim žrtvama

Bioprognoza: Biometeorološke prilike postepeno će se poboljšavati. U prijepodnevnim satima, izraženija naoblaka i dugotrajna magla kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Odmicanjem dana, razvedravanjem i porastom temperatura, tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti na planinama. U Hercegovini sa više sunca i ugodnije.

Danas će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab sjevernih smjerova. Dnevna temperatura zraka od 7 do 14, na jugu do 20 °C. U Sarajevu magla. Poslije podne se očekuje djelimično razvedravanje. Dnevna temperatura zraka oko 10 °C.

Objavljena prognoza do 21. novembra: Meteorolozi najavili naoblačenje i (ponegdje obilnije) padavine Prije oko 18h

Objavljena prognoza do 21. novembra: Meteorolozi najavili naoblačenje i (ponegdje obilnije) padavine

U nedjelju, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 9, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 20 °C.

U ponedjeljak, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje dana magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

U utorak, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka, koja će se po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 °C.

U srijedu, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jutro pretežno sunčano, a u ostatku zemlje magla ili niska naoblaka. U ostatku dana porast nablake. Poslije podne i tokom noći je moguća slaba kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 14 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari