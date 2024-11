Meteorolozi objavili najnoviju prognozu. Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend u BiH

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -5; Bugojno, Livno -1; Ivan Sedlo, Sarajevo, Široki Brijeg, Tuzla 1; Banja Luka 2; Doboj, Gradačac, Jajce, Sanski Most 3; Bjelašnica, Drvar, Zenica 4; Trebinje 7; Bihać 8; Mostar 9; Neum 12; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 955 hPa, za 10 hPa je viši od normalog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu do 22 °C.

U Sarajevu veći dio prijepodneva magla ili niska naoblaka, a u ostatku dana sunčanije. Dnevna temperatura zraka oko 10 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Stabilno vrijeme, sa temperaturama zraka u okviru uobičajenih ili nešto iznad prosjeka, povoljno djeluje na većinu populacije. Hronični bolesnici i meteoropate, nakon prohladnih i mjestimično maglovitih prijepodnevnih sati, sa odmicanjem dana trebali bi osjetiti olakšanje. Dolaskom noći, ponovo svježije, pa je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom., prenosi Radiosarajevo.

Objavljena je prognoza do nedjelje:

U četvrtak 7. 11. 2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 °C.

U petak 8. 11. 2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka, koja može biti dugotrajna. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 °C.

U subotu 9. 11. 2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 9, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 20 °C.

U nedjelju 10. 11. 2024., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Facebook komentari