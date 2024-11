Danas u BiH pretežno sunčano, meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje i za vikend

U većem dijelu zemlje jutros je sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske noblake.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati: Livno 1; Bjelašnica, Drvar 2; Ivan-sedlo, Sarajevo, Široki Brijeg 4; Bihać 5; Jajce, Tuzla 6; Banja Luka, Bijeljina, Sanski Most 7; Zenica 8; Gradačac 10; Mostar 12 i Neum 15 stepeni.

Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 952 hPa, za 8 hPa je viši od normalog i lagano raste.

“Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni”, navedeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi N1.

U Sarajevu u višim dijelovima grada sunčano, a u nižim, prijepodne, magla ili niska naoblaka. Dnevna temperatura zraka oko 18 stepeni.

U subotu 02.11.2024., sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepeni.

U nedjelju 03.11.2024.,. u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje oblačno, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U prvom dijelu dana u Bosni je povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu od 19 do 24 stepeni Celzija.

U ponedjeljak 04.11.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni.

U utorak 05.11.2024., sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepeni.

